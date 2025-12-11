Трамп вимагає від лідерів Європи змусити Зеленського прийняти мирний план США, - WSJ

Президент США Дональд Трамп хоче, щоб європейські лідери натиснули на президента України Володимира Зеленського для прийняття мирного плану США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal .

Також президент США повторив свою критику на адресу Зеленського за те, що той "не ознайомився" з попереднім мирним планом США і "не дав зрозуміти", що готовий переглянути запропоновані Вашингтоном умови.

Як пише WSJ, Трамп нібито сказав лідерам Німеччини, Франції та Великої Британії, що вони мають наполягати, щоб Зеленський прийняв умови мирного плану США, який передбачає значні територіальні поступки з боку України та обмеження розмірів української армії.

За даними видання, вчора, 10 грудня, відбулася напружена телефонна розмова Трампа з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, президентом Франції Еммануелем Макроном і прем'єром Британії Кіром Стармером.

Мирний план США

Нагадаємо, спочатку мирний план США складався з 28 пунктів. Частина з них була відверто проросійська. Йшлося про значні поступки України - виведення військ із Донецької та Луганської областей, скорочення чисельності армії, відмова від вступу до НАТО і не тільки.

Такий план не влаштовував не лише Україну, а й Європу. Зокрема, сьогодні міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль розповів, що він контактував з приводу коригування плану з американськими чиновниками.

На тлі розробки мирного плану переговорні команди України та США провели кілька зустрічей. Вони відбулися у Швейцарії та США.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що результатом такого діалогу стало напрацювання 20 пунктів - початковий мирний план фактично скоротили.

Також учора, 10 грудня, стало відомо, що радники з нацбезпеки України, Франції, Німеччини та Британії розробили і передали США своє бачення американського мирного плану.