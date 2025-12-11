Трамп "втомився від зустрічей". США висунули вимогу для переговорів із Європою і Зеленським
США відправлять свого чиновника на переговори з європейськими лідерами і президентом України Володимиром Зеленським, тільки якщо з'явиться можливість підписання мирної угоди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прессекретаря Білого дому Керолайн Лівітт.
Лівітт розповіла, що Трамп "надзвичайно" розчарований як Росією, так і Україною.
"Він втомився від зустрічей заради зустрічей. Він більше не хоче розмов, він хоче дій", - додала вона.
При цьому прессекретар додала, що США, як і раніше, беруть активну участь у спробах покласти край війні Росії проти України.
Вона нагадала, що Трамп учора, 10 грудня, провів телефонну розмову з європейськими лідерами. При цьому спецпредставник Стів Віткофф і його команда продовжують вести переговори з українськими та російськими чиновниками.
"Якщо з'явиться реальна можливість підписання мирної угоди, якщо ми вважатимемо, що ці зустрічі заслуговують на увагу будь-кого з представників США цими вихідними, то ми направимо представника. Поки що не зрозуміло, чи віримо ми, що можна досягти справжнього миру і справді просунути процес уперед", - вважає Лівітт.
Пропозиція європейських лідерів
Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що лідери Британії, Німеччини та Франції запропонували йому прилетіти на зустріч за участю президента України Володимира Зеленського. Такі переговори хочуть організувати найближчими днями.
За словами американського лідера, Вашингтон "хоче дещо знати" і не має наміру просто втрачати час.
До слова, раніше в МЗС України заявляли про намір Зеленського обговорити найчутливіші питання мирного плану США з Трампом. Поки що такі переговори не відбулися.