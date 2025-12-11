Трамп "втомився від зустрічей". США висунули вимогу для переговорів із Європою і Зеленським

США відправлять свого чиновника на переговори з європейськими лідерами і президентом України Володимиром Зеленським, тільки якщо з'явиться можливість підписання мирної угоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прессекретаря Білого дому Керолайн Лівітт.

Лівітт розповіла, що Трамп "надзвичайно" розчарований як Росією, так і Україною.

"Він втомився від зустрічей заради зустрічей. Він більше не хоче розмов, він хоче дій", - додала вона.

При цьому прессекретар додала, що США, як і раніше, беруть активну участь у спробах покласти край війні Росії проти України.

Вона нагадала, що Трамп учора, 10 грудня, провів телефонну розмову з європейськими лідерами. При цьому спецпредставник Стів Віткофф і його команда продовжують вести переговори з українськими та російськими чиновниками.

"Якщо з'явиться реальна можливість підписання мирної угоди, якщо ми вважатимемо, що ці зустрічі заслуговують на увагу будь-кого з представників США цими вихідними, то ми направимо представника. Поки що не зрозуміло, чи віримо ми, що можна досягти справжнього миру і справді просунути процес уперед", - вважає Лівітт.