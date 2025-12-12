Європа повинна допомогти Україні зробити непростий вибір, - МЗС Туреччини

"Європі потрібно допомогти Україні зробити певний складний вибір... Щоб запобігти великим втратам, тобто заради більшого блага, необхідно запобігти тут катастрофі, викорінити зло... Тому необхідно зробити вибір. Я знаю, що їм це важко. Особливо земельне питання неймовірно складне. Нехай Бог не допустить, щоб хтось пережив подібне", - сказав Фідан.

Він додав, що існують ще вимоги про гарантії безпеки, і що це теж непросто. За його словами, Туреччина продовжує сприяти переговорам між двома сторонами.

Також очільник турецького МЗС зазначив, що Стамбул готовий знову прийняти переговори, нагадаємо, що влітку там відбулося 3 раунди переговорів.

Як каже Фідан, прогрес, досягнутий у тих переговорах щодо обміну полоненими та інших гуманітарних питань, заклав основу для сьогоднішніх переговорів. При цьому попередив, що війна поширилася вже на Чорне море і може бути в інших частинах Європи, тому закликав сторони припинити війну просто зараз.

"Це також заклало основу для сьогоднішніх переговорів. Ми готові зіграти цю позитивну роль. Подивіться, Чорне море тепер стало продовженням зони бойових дій. Війна поширилася на Чорне море. Наразі вони атакують торгові судна і танкери в Чорному морі. Тому, якщо війна продовжиться, вона пошириться на інші місця, на інші частини Європи. Боже упаси, це має припинитися тут і зараз", - резюмував Фідан.