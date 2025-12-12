Європа повинна допомогти Україні зробити непростий вибір, - МЗС Туреччини
Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан заявив, що Європі необхідно допомогти Україні зробити непростий вибір вибір. Особливо складним є питання територій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN Turk.
"Європі потрібно допомогти Україні зробити певний складний вибір... Щоб запобігти великим втратам, тобто заради більшого блага, необхідно запобігти тут катастрофі, викорінити зло... Тому необхідно зробити вибір. Я знаю, що їм це важко. Особливо земельне питання неймовірно складне. Нехай Бог не допустить, щоб хтось пережив подібне", - сказав Фідан.
Він додав, що існують ще вимоги про гарантії безпеки, і що це теж непросто. За його словами, Туреччина продовжує сприяти переговорам між двома сторонами.
Також очільник турецького МЗС зазначив, що Стамбул готовий знову прийняти переговори, нагадаємо, що влітку там відбулося 3 раунди переговорів.
Як каже Фідан, прогрес, досягнутий у тих переговорах щодо обміну полоненими та інших гуманітарних питань, заклав основу для сьогоднішніх переговорів. При цьому попередив, що війна поширилася вже на Чорне море і може бути в інших частинах Європи, тому закликав сторони припинити війну просто зараз.
"Це також заклало основу для сьогоднішніх переговорів. Ми готові зіграти цю позитивну роль. Подивіться, Чорне море тепер стало продовженням зони бойових дій. Війна поширилася на Чорне море. Наразі вони атакують торгові судна і танкери в Чорному морі. Тому, якщо війна продовжиться, вона пошириться на інші місця, на інші частини Європи. Боже упаси, це має припинитися тут і зараз", - резюмував Фідан.
Мирний план США
Нагадаємо, що з приходом до влади президент США Дональд Трамп неодноразово намагався запустити мирний процес щодо України. У Туреччині, як уже було вище сказано, були певні результати, але вони не призвели до закінчення війни.
Однією з останніх спроб США припинити бойові дії став новий мирний план. Він складався з 28 пунктів, але вже був істотно доопрацьований на відміну від початкового вигляду.
Наразі документ скоротився до 20 пунктів і США, Україна і Європа обговорюють три ключові ініціативи: рамковий документ, угода про гарантії безпеки, а також документ, що визначає принципи післявоєнного відновлення.
Зазначимо, що одним із найскладніших питань - є питання територій. Україна і США поки що не змогли дійти до єдиного знаменника, оскільки Вашингтон вимагає від Києва поступитися Донбасом, але українська сторона відкидає такі пропозиції.
Водночас питання щодо гарантій безпеки потроху просувається. Лише вчора, 11 грудня, президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна отримала від США проєкт щодо гарантій безпеки, над яким буде робота.
До слова, президент США Дональд Трамп цієї ночі сказав, що готовий допомогти з гарантіями безпеки, оскільки це необхідно для досягнення угоди. Але як і в якому форматі - поки неясно. При цьому він назвав Зеленського єдиним, кому не подобається мирний план США.