Трамп поки не впевнений, чи будуть США на переговорах у Парижі

Президент Дональд Трамп підтвердив, що 13 грудня між США, Україною та ЄС заплановані переговори щодо мирного плану. Однак він сумнівається, що Вашингтон усе таки буде на зустрічі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Білого дому.

За словами глави Білого дому, США мають намір домогтися результату, тому зустріч залежатиме саме від цього чинника.

"У суботу буде зустріч. Подивимося, чи будемо ми на ній присутні. Ми сказали, що візьмемо участь, якщо вважатимемо, що є гарний шанс домогтися результату", - сказав Трамп.

Президент додав, що "вони хочуть" (імовірно, Європа та Україна), щоб США були присутні. Вашингтон має намір врегулювати ситуацію.

"Вони хочуть, щоб я був присутній. Вони хочуть, щоб ми були присутні. І ми будемо присутні на зустрічі в суботу в Європі, якщо побачимо хороший шанс. Ми не хочемо витрачати багато часу. Ми вважаємо, що це негативно. Ми хочемо, щоб усе було врегульовано. Ми хочемо врятувати багато життів", - резюмував глава Білого дому.