Трамп пока не уверен, будут ли США на переговорах в Париже

Президент Дональд Трамп подтвердил, что 13 декабря между США, Украиной и ЕС запланированы переговоры по мирному плану. Однако он сомневается, что Вашингтон все таки будет на встрече.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Белого дома.

По словам главы Белого дома, США намерены добиться результата, поэтому встреча будет зависеть именно от этого фактора.

"В субботу будет встреча. Посмотрим, будем ли мы на ней присутствовать. Мы сказали, что будет участвовать, если посчитаем, что есть хороший шанс добиться результата", - сказал Трамп.

Президент добавил, что "они хотят" (вероятно, Европа и Украина), чтобы США присутствовали. Вашингтон намерен урегулировать ситуацию.

"Они хотят, чтобы я присутствовал. Они хотят, чтобы мы присутствовали. И мы будем присутствовать на встрече в субботу в Европе, если увидим хороший шанс. Мы не хотим тратить много времени. Мы считаем, что это негативно. Мы хотим, чтобы все было урегулировано. Мы хотим спасти много жизней", - резюмировал глава Белого дома.