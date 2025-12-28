Трамп поговорив із Путіним перед зустріччю з Зеленським

Президент США Дональд Трамп заявив, що мав сьогодні продуктивну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним.

Як повідомляє РБК-Україна , про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social .

"Я щойно провів хорошу і дуже продуктивну телефонну розмову з Путіним перед моєю сьогоднішньою зустріччю із Зеленським", - написав Трамп.

Інших подробиць Трамп не розкрив, однак факт розмови підтвердили і у Путіна. Там також не надали деталей.

Варто зауважити, що раніше представники Кремля заявляли, що у цьому році не планується розмова Трампа та Путіна. Але прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія готує контакт зі США, щоб зрозуміти, наскільки змінився мирний план американського лідера Дональда Трампа після узгодження з Україною.

Зустріч Трампа та Зеленського

26 грудня президент Володимир Зеленський заявив, що найближчим часом планує зустрітися з президентом США Дональдом Трампом для обговорення мирного плану, зазначивши, що важливі рішення можуть бути ухвалені ще до Нового року.

Напередодні Зеленський вперше оприлюднив погоджений зі США мирний план із 20 пунктів, а також супровідні документи щодо гарантій безпеки та післявоєнного відновлення України. Посол США при НАТО Метью Вітакер припустив, що за посередництва Білого дому мирну угоду можна досягти протягом 90 днів.

Проєкт мирної угоди вже передали Путіну, у Кремлі повідомили про початок його аналізу. Зеленський також уточнив, що на зустрічі з Трампом планує обговорити п’ять ключових блоків: гарантії безпеки, військовий компонент, відновлення України та подальші кроки.