У Путіна готують контакт зі США після узгодження мирного плану Трампа з Україною

Росія готує контакт зі США, щоб зрозуміти, наскільки змінився мирний план американського лідера Дональда Трампа після узгодження з Україною.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков, якого цитують росЗМІ.

" Ми для того, щоб зрозуміти, наскільки він змінився, якраз зараз готуємо відповідні контакти з американцями ", - повідомив прессекретар диктатора.

Пєсков зауважив, що у цих обговореннях брали участь європейські країни та Україна, в тому числі український лідер Володимир Зеленський.

Він нагадав, що протягом останніх тижнів американські переговорники на чолі зі спецпредставником Трампа Стівом Віткоффом проводили консультації щодо мирного плану.

Переговори щодо мирного плану

Нагадаємо, минулого місяця адміністрація Білого Дому запропонувала мирний план щодо завершення війни в Україні. Спочатку в документі було 28 пунктів, але більшість з них не відповідала інтересам України, а навпаки, підтримувала інтереси росіян.

Наразі відомо, що план розподілили на три частини: гарантії безпеки, щодо яких ніби-то є значний прогрес, рамкова угода, яка складається з 20 пунктів, а також документ щодо відновлення післявоєнної України.

Ввечері 15 грудня в Берліні завершився черговий раунд переговорів щодо мирного плану. В переговорах взяли участь президент України Володимир Зеленський, лідери ЄС та посланці США Стів Віткофф і зять американського президента Джаред Кушнер.

За результатами зустрічі європейські лідери вийшли зі спільною заявою, яка стосується гарантій безпеки та відновлення України.

При цьому згідно з даними ЗМІ, Трамп також був дуже задоволений перебігом переговорів між українською та американською делегаціями. Зазначається, що більшість питань вдалося врегулювати.

Детальніше про що Україна говорила зі США та Європою і чи є прогрес у мирному плані, - читайте у матеріалі РБК-Україна.