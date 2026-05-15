UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Обмін полоненими Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Трамп планує звинуватити Кастро в злочині 30 річної давнини

23:42 15.05.2026 Пт
2 хв
Мова йде про інцидент зі збиттям гуманітарних літаків у 1996 році біля Куби
aimg Пилип Бойко
Фото: експрезидент Куби Рауль Кастро (Getty Images)

Сполучені Штати планують висунути звинувачення колишньому президенту Куби Раулю Кастро, що стане черговим натиском на Гавану. Звинувачення проти 94-річного брата Фіделя Кастро стосуються інциденту 1996 року, коли Куба збила літаки гуманітарної місії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News.

Читайте також: США та Куба готують прорив? Директор ЦРУ прибув до Гавани

Під час інцидентів Рауль Кастро обіймав посаду міністра оборони країни. Саме тоді ППО Куби збило два літаки невеликих літаки Cessna гуманітарної місії "Брати порятунку".

Ця група шукала та допомагала врятуватись тим, хто намагався покинути "Острів свободи" і перебратись до Штатів. Того дня представники місії розкидували листівки біля узбережжя, а військові відкрили по літаках вогонь, що призвело до загибелі чотирьох людей.

Очікується, що потенційне обвинувальний акт має бути схвалений великим журі присяжних у США. Американські ЗМІ вважають, що таким чином Трамп вводить в дію ще один важіль проти Гавани.

Що передувало цьому звинуваченню

Можливе звинувачення Рауля Кастро - черговий крок з посилення тиску на комуністичний уряд острова. Окрім морської блокади, яка призвела до масштабних блекаутів та краху економіки, США запровадили санкції проти чиновників Гавани.

А ще Вашингтон залишив Кубу без нікелю. Канадська гірничодобувна компанія Sherritt після вимог Трампа покидає Острів свободи, що завдасть ще одного удару по економіці країни.

Що зараз відбувається на Кубі

Там напередодні розгорілись масові протести через тотальний блекаут. Уряд визнав, що на острові не залишилось нафти.

Лікарні скасовують планові операції. Розподіл продуктів порушено, а сміття не вивозиться, через що є великий ризик епідемій. Бензин та дизель на чорному ринку коштують по 8 доларів за літр.

Також США розпочали дивну активність біля Куби - запустили масову повітряну розвідку. Аналітики вже провели паралелі між цим, та подіями у Венесуелі та Ірані.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Куба