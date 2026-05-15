Трамп планирует обвинить Кастро в преступлении 30-летней давности

Во время инцидентов Рауль Кастро занимал должность министра обороны страны. Именно тогда ПВО Кубы сбило два самолета небольших самолета Cessna гуманитарной миссии "Братья спасения".

Эта группа искала и помогала спастись тем, кто пытался покинуть "Остров свободы" и перебраться в Штаты. В тот день представители миссии разбрасывали листовки у побережья, а военные открыли по самолетам огонь, что привело к гибели четырех человек.

Ожидается, что потенциальное обвинительный акт должен быть одобрен большим жюри присяжных в США. Американские СМИ считают, что таким образом Трамп вводит в действие еще один рычаг против Гаваны.

Что предшествовало этому обвинению

Возможное обвинение Рауля Кастро - очередной шаг по усилению давления на коммунистическое правительство острова. Кроме морской блокады, которая привела к масштабным блэкаутам и краху экономики, США ввели санкции против чиновников Гаваны.

А еще Вашингтон оставил Кубу без никеля. Канадская горнодобывающая компания Sherritt после требований Трампа покидает Остров свободы, что нанесет еще один удар по экономике страны.