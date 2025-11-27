Трамп після розмови з Сі Цзіньпіном закликав Японію пом'якшити тон щодо Тайваню

Після розмови з лідером Китаю Сі Цзіньпіном президент США Дональд Трамп зателефонував прем'єр-міністру Японії Санае Такаїчі та закликав її пом'якшити тон щодо Тайваню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal .

Як зазначає видання, через кілька днів після того, як прем'єр Японії обурила Китай, припустивши, що напад Китаю на Тайвань може мобілізувати військову відповідь Токіо, Сі Цзіньпін провів півгодинну телефонну розмову з Трампом.

Він наголосив на історичних претензіях Китаю на Тайвань, а також на спільній відповідальності Вашингтона та Пекіна за управління світовим порядком.

За інформацією японських та американських чиновників, пізніше того ж дня Трамп домовився про дзвінок із прем'єром Японії та порадив їй не провокувати Пекін щодо питання суверенітету Тайваню.

Японські урядовці назвали цей дзвінок тривожним сигналом. На їхню думку, президент США, схоже, більше зацікавлений у збереженні торговельного перемир’я з Китаєм, ніж у підтримці "твердої позиції" Токіо щодо Тайваню.

"Відносини США з Китаєм - дуже добрі, і це також добре для Японії, нашого дорогого і близького союзника. Гарні відносини з Китаєм - хороші для всіх. Ми підписали чудові торговельні угоди з Японією, Китаєм, Південною Кореєю і багатьма іншими країнами, і світ у мирі. Давайте збережемо це!" - заявив Трамп після розмови.

Офіс прем'єр-міністра Японії відмовився від коментарів.

Видання зазначає, що цей інцидент підкреслює, що торговельна дипломатія та геополітичні напруження, зокрема через Тайвань, зараз тісно переплетені. Трамп намагається зберегти крихкий баланс між стимулюванням економічних зв’язків із Китаєм і підтримкою союзників у регіоні.