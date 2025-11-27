Трамп після розмови з Сі Цзіньпіном закликав Японію пом'якшити тон щодо Тайваню
Після розмови з лідером Китаю Сі Цзіньпіном президент США Дональд Трамп зателефонував прем'єр-міністру Японії Санае Такаїчі та закликав її пом'якшити тон щодо Тайваню.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.
Як зазначає видання, через кілька днів після того, як прем'єр Японії обурила Китай, припустивши, що напад Китаю на Тайвань може мобілізувати військову відповідь Токіо, Сі Цзіньпін провів півгодинну телефонну розмову з Трампом.
Він наголосив на історичних претензіях Китаю на Тайвань, а також на спільній відповідальності Вашингтона та Пекіна за управління світовим порядком.
За інформацією японських та американських чиновників, пізніше того ж дня Трамп домовився про дзвінок із прем'єром Японії та порадив їй не провокувати Пекін щодо питання суверенітету Тайваню.
Японські урядовці назвали цей дзвінок тривожним сигналом. На їхню думку, президент США, схоже, більше зацікавлений у збереженні торговельного перемир’я з Китаєм, ніж у підтримці "твердої позиції" Токіо щодо Тайваню.
"Відносини США з Китаєм - дуже добрі, і це також добре для Японії, нашого дорогого і близького союзника. Гарні відносини з Китаєм - хороші для всіх. Ми підписали чудові торговельні угоди з Японією, Китаєм, Південною Кореєю і багатьма іншими країнами, і світ у мирі. Давайте збережемо це!" - заявив Трамп після розмови.
Офіс прем'єр-міністра Японії відмовився від коментарів.
Видання зазначає, що цей інцидент підкреслює, що торговельна дипломатія та геополітичні напруження, зокрема через Тайвань, зараз тісно переплетені. Трамп намагається зберегти крихкий баланс між стимулюванням економічних зв’язків із Китаєм і підтримкою союзників у регіоні.
Розмова Тампа та Сі Цзіньпіна
Нагадаємо, у понеділок, 24 листопада, президент США Дональд Трамп та лідер Китаю Сі Цзіньпінь провели телефонну розмову.
Лідер КНР під час розмови з президентом США окреслив принципову позицію Пекіна щодо Тайваню. Сі Цзіньпін наголосив, що "повернення Тайваню до складу Китаю є невід'ємною частиною повоєнного міжнародного порядку".
Водночас Пекін підтвердив жорстку позицію щодо будь-яких проявів тайванської автономії.
Раніше речник управління у справах Тайваню Китаю Пен Ціньень заявив, що Пекін не виключає застосування сили проти острова, водночас висловлюючи готовність до "мирного возз’єднання" за моделлю "одна країна, дві системи".
Варто зазначити, що Китай уже багато років вважає Тайвань своєю частиною та називає його уряд "сепаратистським". Історично на острові з 1949 року укріпилися залишки антикомуністичного Гоміньдану, які програли громадянську війну Мао Цзедуну.
Натомість влада Тайбея наполягає, що Тайвань є суверенною державою з власними політичною та економічною системою.
Народно-визвольна армія КНР регулярно проводить масштабні навчання в районі Тайванської протоки, відпрацьовуючи сценарії блокади острова та можливого вторгнення.
Водночас Західні розвідувальні служби попереджають, що Китай може вторгнутися на Тайвань уже в листопаді 2026 року.
Суперечка між Китаєм та Японією розгорілася після висловлювання японського прем'єра Санае Такаїчі, яка заявила парламентаріям, що потенційна атака Китаю на Тайвань може поставити під загрозу існування Японії й теоретично призвести до військової відповіді.
Подібні оцінки офіційні особи раніше уникали озвучувати, щоб не провокувати Пекін.