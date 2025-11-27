Трамп после разговора с Си Цзиньпином призвал Японию смягчить тон по Тайваню
После разговора с лидером Китая Си Цзиньпином президент США Дональд Трамп позвонил премьер-министру Японии Санаэ Такаичи и призвал ее смягчить тон относительно Тайваня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.
Как отмечает издание, через несколько дней после того, как премьер Японии возмутила Китай, предположив, что нападение Китая на Тайвань может мобилизовать военный ответ Токио, Си Цзиньпин провел получасовой телефонный разговор с Трампом.
Он отметил исторические претензии Китая на Тайвань, а также совместную ответственность Вашингтона и Пекина за управление мировым порядком.
По информации японских и американских чиновников, позже в тот же день Трамп договорился о звонке с премьером Японии и посоветовал ей не провоцировать Пекин по вопросу суверенитета Тайваня.
Японские чиновники назвали этот звонок тревожным сигналом. По их мнению, президент США, похоже, больше заинтересован в сохранении торгового перемирия с Китаем, чем в поддержке "твердой позиции" Токио по Тайваню.
"Отношения США с Китаем - очень хорошие, и это также хорошо для Японии, нашего дорогого и близкого союзника. Хорошие отношения с Китаем - хорошие для всех. Мы подписали замечательные торговые соглашения с Японией, Китаем, Южной Кореей и многими другими странами, и мир в мире. Давайте сохраним это!" - заявил Трамп после разговора.
Офис премьер-министра Японии отказался от комментариев.
Издание отмечает, что этот инцидент подчеркивает, что торговая дипломатия и геополитические напряжения, в частности из-за Тайваня, сейчас тесно переплетены. Трамп пытается сохранить хрупкий баланс между стимулированием экономических связей с Китаем и поддержкой союзников в регионе.
Разговор Трампа и Си Цзиньпина
Напомним, в понедельник, 24 ноября, президент США Дональд Трамп и лидер Китая Си Цзиньпинь провели телефонный разговор.
Лидер КНР во время разговора с президентом США очертил принципиальную позицию Пекина по Тайваню. Си Цзиньпин подчеркнул, что "возвращение Тайваня в состав Китая является неотъемлемой частью послевоенного международного порядка".
В то же время Пекин подтвердил жесткую позицию в отношении любых проявлений тайваньской автономии.
Ранее представитель управления по делам Тайваня Китая Пэн Циньэнь заявил, что Пекин не исключает применения силы против острова, одновременно выражая готовность к "мирному воссоединению" по модели "одна страна, две системы".
Стоит отметить, что Китай уже много лет считает Тайвань своей частью и называет его правительство "сепаратистским". Исторически на острове с 1949 года укрепились остатки антикоммунистического Гоминьдана, которые проиграли гражданскую войну Мао Цзэдуну.
Зато власти Тайбэя настаивают, что Тайвань является суверенным государством с собственными политической и экономической системой.
Народно-освободительная армия КНР регулярно проводит масштабные учения в районе Тайваньского пролива, отрабатывая сценарии блокады острова и возможного вторжения.
В то же время Западные разведывательные службы предупреждают, что Китай может вторгнуться на Тайвань уже в ноябре 2026 года.
Спор между Китаем и Японией разгорелся после высказывания японского премьера Санаэ Такаичи, которая заявила парламентариям, что потенциальная атака Китая на Тайвань может поставить под угрозу существование Японии и теоретически привести к военному ответу.
Подобные оценки официальные лица ранее избегали озвучивать, чтобы не провоцировать Пекин.