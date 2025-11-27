Трамп после разговора с Си Цзиньпином призвал Японию смягчить тон по Тайваню

После разговора с лидером Китая Си Цзиньпином президент США Дональд Трамп позвонил премьер-министру Японии Санаэ Такаичи и призвал ее смягчить тон относительно Тайваня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal .

Как отмечает издание, через несколько дней после того, как премьер Японии возмутила Китай, предположив, что нападение Китая на Тайвань может мобилизовать военный ответ Токио, Си Цзиньпин провел получасовой телефонный разговор с Трампом.

Он отметил исторические претензии Китая на Тайвань, а также совместную ответственность Вашингтона и Пекина за управление мировым порядком.

По информации японских и американских чиновников, позже в тот же день Трамп договорился о звонке с премьером Японии и посоветовал ей не провоцировать Пекин по вопросу суверенитета Тайваня.

Японские чиновники назвали этот звонок тревожным сигналом. По их мнению, президент США, похоже, больше заинтересован в сохранении торгового перемирия с Китаем, чем в поддержке "твердой позиции" Токио по Тайваню.

"Отношения США с Китаем - очень хорошие, и это также хорошо для Японии, нашего дорогого и близкого союзника. Хорошие отношения с Китаем - хорошие для всех. Мы подписали замечательные торговые соглашения с Японией, Китаем, Южной Кореей и многими другими странами, и мир в мире. Давайте сохраним это!" - заявил Трамп после разговора.

Офис премьер-министра Японии отказался от комментариев.

Издание отмечает, что этот инцидент подчеркивает, что торговая дипломатия и геополитические напряжения, в частности из-за Тайваня, сейчас тесно переплетены. Трамп пытается сохранить хрупкий баланс между стимулированием экономических связей с Китаем и поддержкой союзников в регионе.