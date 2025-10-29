У Китаї не виключили застосування сили проти Тайваню

Китай не виключає застосування сили проти Тайваню, при цьому Пекін готовий до "мирного возз'єднання" за моделлю "одна країна, дві системи".

Про це заявив речник Управління у справах Тайваню Китаю Пен Цін'ень, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Ми готові створити широкий простір для мирного возз'єднання і не шкодуватимемо зусиль, щоб реалізувати цю перспективу з максимальною щирістю. Однак ми абсолютно не відмовимося від застосування сили та залишаємо за собою право вжити всіх необхідних заходів", - заявив речник Управління у справах Тайваню.

При цьому високопосадовець Китаю, відповідальний за політику щодо Тайваню, і четвертий за рангом лідер правлячої Комуністичної партії Ван Хунін, не згадав про силу у своїй ключовій політичній промові в суботу, яка натомість зосередилася на тому, як обидві сторони виграють від "возз'єднання".

Нова спроба Китаю створити модель автономії для Тайваню, яку жодна велика тайванська політична партія не підтримує, а уряд у Тайбеї неодноразово її засуджував, відбулася напередодні зустрічі між президентом США Дональдом Трампом та президентом Китаю Сі Цзіньпіном.

Що кажуть у Тайвані

Трамп заявив журналістам у середу, що він не знає, чи взагалі обговорюватиме Тайвань з Сі. Виступаючи раніше в середу в Тайбеї, генеральний директор Бюро національної безпеки Тайваню Цай Мін'єнь заявила, що нова китайська модель – це те, що Пекін використовував у Гонконзі та Макао, і що вона не має перспектив на Тайвані.

"Мета полягає в тому, щоб принизити міжнародний статус Тайваню, а також щоб досягти політичної мети ліквідації суверенітету Тайваню, чого прагне Комуністична партія Китаю", – сказав він.