Сі Цзіньпін заявив Трампу про надію на справедливу угоду щодо миру в Україні

Президент США Дональд Трамп і лідер Китаю Сі Цзіньпін провели телефонну розмову. Однією з тем стала війна Росії проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ Китаю.
Сі Цзіньпін сказав Трампу, що з моменту їхньої зустрічі в Південній Кореї відносини між США і Китаєм підтримують стабільну і позитивну динаміку. Він закликав американського лідера "підтримувати імпульс, продовжувати рухатися в правильному напрямі на основі рівноправності, поваги та взаємної вигоди, збільшувати список співробітництва і скорочувати список проблем, щоб домогтися ще більшого прогресу".
Окремо вони обговорювали тайванське питання. Сі Цзіньпін попередив, що "повернення Тайваню Китаю є невід'ємною частиною післявоєнного міжнародного порядку".
Також Трамп і Сі Цзіньпін порушили питання війни Росії проти України.
"Сі наголосив на підтримці Китаєм усіх зусиль, що сприяють миру, і висловив сподівання, що різні сторони зможуть скоротити розбіжності, якнайшвидше досягти справедливої, міцної та обов'язкової мирної угоди і врегулювати кризу на її основі", - зазначили в МЗС Китаю.
Нагадаємо, китайські чиновники вже неодноразово заявляли про те, що Пекін дотримується "нейтральної" позиції з питання війни Росії проти України.
Водночас у російському озброєнні вже неодноразово знаходили комплектуючі китайського виробництва.
Зокрема, в липні з'ясувалося, що Китай постачає в Росію двигуни для безпілотників під виглядом холодильників.
Також минулого тижня китайський прем'єр Лі Цян заявив про те, що його країна готова до поглиблення співпраці з Росією.