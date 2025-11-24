UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Сі Цзіньпін заявив Трампу про надію на справедливу угоду щодо миру в Україні

Фото: президент США Дональд Трамп та лідер Китаю Сі Цзіньпін (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент США Дональд Трамп і лідер Китаю Сі Цзіньпін провели телефонну розмову. Однією з тем стала війна Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ Китаю.

Сі Цзіньпін сказав Трампу, що з моменту їхньої зустрічі в Південній Кореї відносини між США і Китаєм підтримують стабільну і позитивну динаміку. Він закликав американського лідера "підтримувати імпульс, продовжувати рухатися в правильному напрямі на основі рівноправності, поваги та взаємної вигоди, збільшувати список співробітництва і скорочувати список проблем, щоб домогтися ще більшого прогресу".

Окремо вони обговорювали тайванське питання. Сі Цзіньпін попередив, що "повернення Тайваню Китаю є невід'ємною частиною післявоєнного міжнародного порядку".

Також Трамп і Сі Цзіньпін порушили питання війни Росії проти України.

"Сі наголосив на підтримці Китаєм усіх зусиль, що сприяють миру, і висловив сподівання, що різні сторони зможуть скоротити розбіжності, якнайшвидше досягти справедливої, міцної та обов'язкової мирної угоди і врегулювати кризу на її основі", - зазначили в МЗС Китаю.

Позиція Китаю щодо війни в Україні

Нагадаємо, китайські чиновники вже неодноразово заявляли про те, що Пекін дотримується "нейтральної" позиції з питання війни Росії проти України.

Водночас у російському озброєнні вже неодноразово знаходили комплектуючі китайського виробництва.

Зокрема, в липні з'ясувалося, що Китай постачає в Росію двигуни для безпілотників під виглядом холодильників.

Також минулого тижня китайський прем'єр Лі Цян заявив про те, що його країна готова до поглиблення співпраці з Росією.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиКитайДональд ТрампМирні переговориСі ЦзіньпінВійна в Україні