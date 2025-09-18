Китай різко висловився щодо Тайваню на міжнародному форумі

Міністр оборони Китаю Дон Цзюн попередив про небезпеку "зовнішнього втручання" щодо Тайваню та засудив "залякування", наголосивши на ролі Китаю як стабілізуючої сили у регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Вloomberg.

Так, відкриваючи щорічний форум безпеки Сяншань у Пекіні 18 вересня, Міністр оборони Китаю Дон Цзюн закликав "протистояти гегемонізму та логіці булінгу", яку пов’язав із причинами Другої світової війни.

Звертаючись до міжнародної аудиторії військових представників, Дон зазначив, що Китай ніколи не дозволить жодним сепаратистським спробам проголосити незалежність Тайваню.

"Ми повинні пам’ятати уроки історії, розпізнавати замасковану гегемонічну логіку та акти залякування і протистояти їм", - заявив Дон, зазначивши, що "гегемонічна експансія" стала однією з причин Другої світової війни.

За даними Міністерства оборони Китаю, у форумі взяли участь представники понад 100 країн, включно з В’єтнамом, Сінгапуром, Росією, Францією, Нігерією та Бразилією. Сполучені Штати були представлені військовим аташе в Пекіні.

Військове партнерство з Китаєм

Дон також запросив іноземні країни надсилати своїх представників до Китаю для навчань, щоб зміцнити військове співробітництво з однодумними державами.

Деякі з цих партнерів вже були помітні на військовому параді в Пекіні на площі Тяньаньмень на початку вересня. Там поруч із президентом Китаю Сі Цзіньпіном стояли президент Росії Володимир Путін і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин, демонструючи сучасну зброю, зокрема ракети, здатні вражати континентальні США.

Дон також зазначив, що Китай не прагне "перевернути" існуючий світовий порядок, хоча його військова активність у регіоні зростає.

Він зазначив, що минулого тижня поблизу спірного рифу у Південно-Китайському морі відбулося зіткнення філіппінських та китайських суден, де китайські прикордонники застосували водомети, що підкреслює напруженість у тривалому морському спорі.

Міністр оборони Китаю повідомив про прискорення консультацій щодо кодексу поведінки в ресурсно багатому регіоні, хоча переговори з іншими претендентами тривають вже багато років і поки без значного прогресу. Він засудив навчання щодо свободи навігації як виклик "базовим нормам" міжнародних відносин, на які регулярно реагують США та їхні союзники.