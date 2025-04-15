Суперечить Трампу. У Кремлі висловили своє бачення щодо мирної угоди
У Кремлі наразі немає "чітких контурів" угоди з США щодо перемир'я з Україною, але є "ведеться досить напружена робота" в цьому напрямку.
Про це заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.
"Хочеться сподіватися на краще, що ця робота матиме позитивні результати. Зараз ми не стали б точно говорити щодо якихось часових рамок", - сказав Пєсков.
За його словами, контакти з США, зокрема зустрічі зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом, були позитивними та корисними.
"Ми вельми й вельми позитивно оцінюємо ті конструктивні та змістовні контакти, які мали місце. Ведеться досить напружена робота. Ви знаєте, що відбувається обмін інформацією від першої особи, що називається. Маю на увазі в контексті нещодавньої зустрічі, що відбулася в Санкт-Петербурзі, Путіна з паном Віткоффом", - додав речник Кремля.
Переговори Віткоффа та Путіна
Нагадаємо, нещодавно спецпосланник США здійснив візит до Москви, де зустрівся з послом РФ з питань інвестицій Кирилом Дмитрієвим.
За інформацією Reuters, пізніше Віткофф заявив президенту США Дональду Трампу про те, що найшвидший крок до миру в Україні - це нібито віддати Росії право власності на чотири східні українські регіони.
Також під час поїздки до Росії спецпосланник зустрівся й з російським диктатором Володимиром Путіним.
Після цієї зустрічі Віткофф заявив, що "ключем" до завершення війни в Україні є так звані "п'ять територій".
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