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Єрмак про зустріч у Парижі: є новий формат перемовин, незабаром наступний раунд

Четвер 17 квітня 2025 22:39
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Єрмак про зустріч у Парижі: є новий формат перемовин, незабаром наступний раунд Фото: керівник Офісу президента Андрій Єрмак (president.gov.ua)
Автор: Ірина Гайдук

Сьогодні у Парижі представники України, Європи та США започаткували новий формат переговорів про те, як досягти завершення війни та сталого миру. Наступна зустріч має відбутися вже незабаром.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак під час телемарафону.

"Це не чергові переговори делегацій України та США, а незвичайний формат, коли зібралися представники коаліції рішучих, наші друзі з Німеччини, Великобританії, Франції і також долучилися наші американські партнери", - розповів керівник ОП.

Єрмак уточнив, що у Парижі сьогодні відбулася ціла серія зустрічей. Спочатку українська делегація зустрілася з представниками "коаліції рішучих", потім з американськими високопосадовцями, і зрештою - була спільна зустріч усіх учасників.

"Було декілька зустрічей, але головне, що сьогодні представники Європи, України та США разом говорили про те, як досягти сталого і справедливого миру для України. Говорили про припинення війни, про гарантії безпеки, про все, що треба Україні, щоб така агресія не повторилася", - зазначив Єрмак.

За його словами, мандат від Зеленського був говорити про те, як досягти повного припинення вогню, щоб запрацював моніторинг, про обмін полонених і повернення депортованих дітей.

"Це те, що може дати можливість перейти в певному форматі до вже перемовин за участі американців, за участі європейців… перемовин про те, як закінчити війну справедливим миром", - сказав керівник ОП.

Він вважає, що новий формат переговорів "буде дуже ефективним".

"Ми домовилися, що наступна зустріч відбудеться дуже скоро, я думаю, навіть наступного тижня. І ми продовжимо ці консультації", - підсумував Єрмак.

Зустрічі у Парижі

Нагадаємо, державний секретар Марко Рубіо та спецпредставник президента США Стів Віткофф прибули до Парижу 16 квітня. Їх візит триватиме до 18 квітня. Вони хочуть просувати зусилля Дональда Трампа щодо досягнення миру між Україною і РФ.

Сьогодні Рубіо і Віткофф зустрілися з президентом Франції Еммануелем Макроном для обговорення шляхів досягнення миру в Україні.

Також сьогодні у Парижі відбулася зустріч представників України та "коаліції рішучих". Вона пройшла в Єлисейському палаці. Україну на зустрічі представляли: керівник ОП Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга та міністр оборони Рустем Умєров. На переговорах від "коаліції рішучих" були представники Британії, Німеччини та Франції.

Пізніше Рубіо та посланець президента США з питань України Кіт Келлог повідомили, що делегації України та США теж зустрілися у Парижі сьогодні. Вони зазначили, що команда американського президента Дональда Трампа налаштована працювати для припинення війни в Україні, і назвали зустрічі у Єлисейському палаці продуктивними.

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