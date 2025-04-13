Росія перейшла межу: у Трампа відреагували на удар РФ по Сумах
Сьогодні війська Росії вдарили балістикою по Сумах, внаслідок чого є багато загиблих і постраждалих. Ця атака "переходить будь-яку межу пристойності".
Про це заявив спецпредставник Трампа в Україні Кіт Келлог, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у соцмережі Х.
"Сьогоднішня атака російських військ на цивільні об'єкти в Сумах у Вербну неділю переходить будь-яку межу пристойності. Десятки мирних жителів убиті й поранені", - пише генерал.
Він додав, що як колишній воєначальник розуміє, що таке цілеспрямовані удари, зазначивши, що це неправильно.
"Ось чому президент Трамп так старанно працює над тим, щоб покласти край цій війні", - резюмував Келлог.
Удар Росії по Сумах
Нагадаємо, сьогодні у Вербну неділю, 13 квітня, росіяни вдарили по Сумах двома балістичними ракетами. Під ударом опинився центр міста, де в момент удару було багато людей на вулиці, автомобілях і громадському транспорті.
Станом на 15:35, кількість постраждалих становить уже 99 осіб, з них 11 - діти. Крім того, кількість загиблих зросла до 32 (раніше було відомо про 31 загиблого).
Найбільше в цій атаці постраждали люди в тролейбусі, оскільки він був поруч з епіцентром одного з ударів. Унаслідок атаки майже всі, хто був в електротранспорті - загинули.
Детальніше про атаку РФ по Сумам - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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