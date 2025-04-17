Трамп чекає відповіді Путіна щодо припинення вогню: рішення - вже цього тижня

Президент США Дональд Трамп заявив, що чекає від Російської Федерації рішення щодо припинення війни в Україні вже цього тижня.

Як повідомляє РБК-Україна про це Трамп заявив під час спілкування з журналістами у Білому домі.

Журналісти запитали у Трампа, як довго Штати чекатимуть від російського диктатора Володимира Путіна відповідь на пропозицію щодо перемир'я. А також про те, чи накладуть Штати нові санкції на Росію.

"Ми дізнаємося про це цього тижня. Ми збираємося отримати від них інформацію цього тижня, дуже скоро, і подивимося. Але ми хочемо, щоб це припинилося. Ми хочемо, щоб смерть і вбивства припинилися", - відповів на це Трамп.

Перемир'я України та Росії

Ще під час виборчої кампанії Трамп неодноразово обіцяв завершити війну в Україні. Однак після того, як він став президентом США Трамп почав робити проросійські заяви і фактично звинуватив у початку війни керівництво України.

Нагадаємо, раніше Трамп заявляв, що Зеленський є "диктатором без виборів", адже за три роки війни він нічого нічого не зробив для завершення війни. Через деякий час Трамп заявив, що Росія винна у війні, але також переклав провину за це на Зеленського та екс-президента США Джо Байдена.

Днями Трамп заявив, що у війні в Україні винні попередній президент Америки Джо Байден та президент України Володимир Зеленський. Однак згодом він виправдався і все ж згадав і про Путіна.

Також речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що Трамп переконаний, що Росія прагне закінчити війну в Україні. Такого висновку глава США дійшов після поїздки його спецпосланця Стіва Віткоффа до Москви