Трамп підштовхує Київ до миру, заявляючи про "неминучу поразку", - The Wall Street Journal

Переговорні очікування Європи

Європейські чиновники вважають, що узгодження умов врегулювання між США, Україною та Росією потребуватиме тривалого часу.

Представники адміністрації США підкреслюють, що Вашингтон не чинить тиску на Київ з метою ухвалення небажаного для української сторони рішення.

В американській стороні вказали на три основні точки розбіжностей: питання територій, можливе членство України в НАТО і подальша доля заморожених російських активів.

Позиція США і напруженість з Європою

Видання зазначає, що президент Трамп посилив тиск на Україну, домагаючись швидкої згоди на запропоновану США формулу. Тим самим він прагне зміцнити власні переговорні позиції, тоді як європейські партнери наполягають на важливості американських гарантій безпеки як основи для сталого миру.

Посилюючи розбіжності з європейськими лідерами, Трамп різко розкритикував їхній підхід, заявивши, що вони демонструють слабкість, і наголосив, що, на його думку, "Росія тримає карти" в будь-яких майбутніх переговорах з Україною.

