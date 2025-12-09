ua en ru
Політика

"Дирку від бублика отримаєте, а не Україну": Мельник в ООН різко відповів Росії

Вівторок 09 грудня 2025 22:59
"Дирку від бублика отримаєте, а не Україну": Мельник в ООН різко відповів Росії Фото: постійний представник України в ООН Андрій Мельник (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Антон Корж

Постійний представник України в Організації Об'єднаних націй Андрій Мельник жорстко відповів Росії щодо "списку побажань" Кремля для "припинення війни". Мельник пообіцяв росіянам "дірку від бублика".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мельника під час засідання Ради безпеки ООН.

"Наша територія і наш суверенітет - не продаються. Ми не на різдвяному ярмарку. Ми не на сумнозвісному Черкізовському базарі", - сказав Мельник.

Він зазначив, що Росія дуже хоче, щоб Україна капітулювала та склала зброю. Але цього ніколи не станеться.

"Росія хоче, щоб Україна капітулювала, Росія хоче, щоб ми склали зброю і моя відповідь їй така: "Дырку от бублика вы получите, а не Украину", - резюмував Мельник в лице російському постпреду.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський раніше повідомив, що Україна, європейські партнери та США зараз обговорюють відразу три документи у рамках мирного плану. Це рамковий документ, гарантії безпеки та документ, який закладає основи післявоєнного відновлення.

Зараз, за словами Зеленського, для України в мирних переговорах зі США найчутливішими є чотири питання, а саме - Донбас, гроші, гарантії безпеки та Запорізька АЕС.

При цьому відомо, що Україна і США поки що не досягли згоди в територіальному питанні. США намагаються примусити Україну віддати Росії Донбас, тоді як Україна не бажає цього робити. Відповідаючи під час брифінгу на запитання журналістів, Зеленський спростував можливість передачі українських територій.

"Чи розглядаємо ми питання віддати якісь території? Ми не маємо за законом жодного права - за законом України, за нашою Конституцією, за міжнародним правом, якщо чесно. І морального права також не маємо", - наголосив він.

