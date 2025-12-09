ua en ru
Вт, 09 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Зеленський про гарантії безпеки від США: найближчим часом дізнаємось деталі

Україна, Вівторок 09 грудня 2025 21:59
UA EN RU
Зеленський про гарантії безпеки від США: найближчим часом дізнаємось деталі Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Україна не відмовляється від вступу до НАТО, але США не готові бачити її в числі членів Альянсу. На сьогодні розглядаються багатосторонні дієві гарантії безпеки для України, подібні до членства в НАТО.

Як передає РБК-Україна, про це під час відповіді на запитання журналістів заявив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський зазначив, що для України мають велику важливість дієві гарантії безпеки. Зараз США, на жаль, поки що не готові бачити Україну членом НАТО.

"Ми знаємо, що США поки що, на жаль, не готові бачити Україну в НАТО. Це не якісь там ігри, це відкрита інформація. Станом на сьогодні ми розглядаємо дієві гарантії безпеки з європейської сторони - це "коаліція охочих", - зазначив президент.

Проте, додав Зеленський, зараз велику важливість мають двосторонні гарантії безпеки для України від США. У 20-пунктовому документі, який сформували Україна та представники Європи, це як "артікл файв" - п'ята стаття Статуту НАТО.

"Ми хочемо розбиратись детально щодо цього питання, найближчі дні ми будемо розуміти деталі цих гарантій безпеки", - зазначив президент.

Зазначимо, що документ про гарантії безпеки - це один з трьох основних документів, які обговорюють Україна, європейські країни та США в рамках загального мирного плану з припинення війни.

Ще до брифінгу Зеленського президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що безпека України має бути забезпечена, оскільки у довгостроковій перспективі - це перша лінія оборони для Євросоюзу. Тим часом гарантії безпеки, попри всі зусилля, все ще залишаються одним з найбільш чутливих питань.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Сполучені Штати Америки Україна Мирні переговори Гарантії безпеки мирний план США
Новини
Лікарні зі світлом, фасади та реклама - без: Кабмін вирішив, як полегшити графіки відключень
Лікарні зі світлом, фасади та реклама - без: Кабмін вирішив, як полегшити графіки відключень
Аналітика
"Кліщі" в Покровську та бої в Запорізькій області. Що відбувається на фронті
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Кліщі" в Покровську та бої в Запорізькій області. Що відбувається на фронті