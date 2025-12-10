Трамп подталкивает Киев к миру, заявляя о "неизбежном поражении", - The Wall Street Journal

Переговорные ожидания Европы
Европейские чиновники считают, что согласование условий урегулирования между США, Украиной и Россией потребует длительного времени.
Представители администрации США подчеркивают, что Вашингтон не оказывает давления на Киев с целью принятия нежелательного для украинской стороны решения.
В американской стороне указали на три основные точки разногласий: вопрос территорий, возможное членство Украины в НАТО и дальнейшая судьба замороженных российских активов.
Позиция США и напряженность с Европой
Издание отмечает, что президент Трамп усилил давление на Украину, добиваясь быстрого согласия на предложенную США формулу. Тем самым он стремится укрепить собственные переговорные позиции, в то время как европейские партнеры настаивают на важности американских гарантий безопасности как основы для устойчивого мира.
Усиливая разногласия с европейскими лидерами, Трамп резко раскритиковал их подход, заявив, что они демонстрируют слабость, и подчеркнул, что, по его мнению, "Россия держит карты" в любых будущих переговорах с Украиной.
Контекст
Украина совместно с США и европейскими партнерами ведет обсуждение сразу трех ключевых документов, связанных с формированием мирного плана: рамочного соглашения, пакета гарантий безопасности и отдельного документа, определяющего базовые принципы послевоенного восстановления.
При этом, Владимир Зеленский согласен провести выборы в Украине. Однако их проведение возможно лишь при соблюдении двух условий — обеспечения безопасности и внесения необходимых изменений в законодательство. Гарант также заявил, что утверждения о стремлении власти удержаться в кресле и из-за этого не завершать войну являются "абсолютно неадекватными", подчеркнув, что голосование может состояться только тогда, когда гражданам будут гарантированы безопасные условия.