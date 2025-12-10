Трамп подталкивает Киев к миру, заявляя о "неизбежном поражении", - The Wall Street Journal

Переговорные ожидания Европы

Европейские чиновники считают, что согласование условий урегулирования между США, Украиной и Россией потребует длительного времени.

Представители администрации США подчеркивают, что Вашингтон не оказывает давления на Киев с целью принятия нежелательного для украинской стороны решения.

В американской стороне указали на три основные точки разногласий: вопрос территорий, возможное членство Украины в НАТО и дальнейшая судьба замороженных российских активов.

Позиция США и напряженность с Европой

Издание отмечает, что президент Трамп усилил давление на Украину, добиваясь быстрого согласия на предложенную США формулу. Тем самым он стремится укрепить собственные переговорные позиции, в то время как европейские партнеры настаивают на важности американских гарантий безопасности как основы для устойчивого мира.

Усиливая разногласия с европейскими лидерами, Трамп резко раскритиковал их подход, заявив, что они демонстрируют слабость, и подчеркнул, что, по его мнению, "Россия держит карты" в любых будущих переговорах с Украиной.

Контекст