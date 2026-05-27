Трамп оцінив переговори з Іраном і зробив жорстку заяву

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран прагне укласти угоду з Вашингтоном, однак США поки не влаштовують запропоновані умови.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Відповідну заяву Трамп зробив у середу, 27 травня, під час засідання уряду в Білому домі.
"Іран дуже налаштований, вони дуже хочуть укласти угоду. Поки що вони цього не досягли... ми не задоволені нею, але будемо", - сказав президент США журналістам.
При цьому Трамп натякнув, що у разі провалу переговорів Вашингтон може вдатися до інших дій.
"Або ми це зробимо, або нам доведеться просто завершити справу", - заявив він.
Американський президент не уточнив, які саме умови угоди наразі викликають невдоволення у США.
Останні заяви Трампа пролунали на тлі повідомлень про можливе наближення США та Ірану до проміжної угоди. Раніше американський президент заявляв, що документ уже "в основному узгоджений", а сторонам залишилося погодити лише окремі умови.
Водночас іранське державне телебачення оприлюднило нові деталі можливого документа. За даними Bloomberg, у неофіційному проєкті угоди йдеться про відновлення нормального судноплавства через Ормузьку протоку протягом місяця після підписання домовленостей.
Також проєкт передбачає скасування морської блокади іранських портів з боку США та можливе виведення американського флоту з акваторії навколо Ірану.
Однак раніше Тегеран заперечував інформацію про повне відкриття Ормузької протоки та наголосив, що контроль над маршрутом і судноплавством залишатиметься за Іраном.
Крім того, Financial Times повідомляло, що посередники між Вашингтоном і Тегераном працюють над меморандумом про продовження перемир’я ще на 60 днів і створенням основи для подальших переговорів щодо іранської ядерної програми.