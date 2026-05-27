Трамп оценил переговоры с Ираном и сделал жесткое заявление

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран стремится заключить соглашение с Вашингтоном, однако США пока не устраивают предложенные условия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Соответствующее заявление Трамп сделал в среду, 27 мая, во время заседания правительства в Белом доме.
"Иран очень настроен, они очень хотят заключить сделку. Пока что они этого не достигли... мы не удовлетворены ею, но будем", - сказал президент США журналистам.
При этом Трамп намекнул, что в случае провала переговоров Вашингтон может прибегнуть к другим действиям.
"Либо мы это сделаем, либо нам придется просто завершить дело", - заявил он.
Американский президент не уточнил, какие именно условия соглашения сейчас вызывают недовольство в США.
Последние заявления Трампа прозвучали на фоне сообщений о возможном приближении США и Ирана к промежуточной сделке. Ранее американский президент заявлял, что документ уже "в основном согласован", а сторонам осталось согласовать лишь отдельные условия.
В то же время иранское государственное телевидение обнародовало новые детали возможного документа. По данным Bloomberg, в неофициальном проекте соглашения говорится о восстановлении нормального судоходства через Ормузский пролив в течение месяца после подписания договоренностей.
Также проект предусматривает отмену морской блокады иранских портов со стороны США и возможный вывод американского флота из акватории вокруг Ирана.
Однако ранее Тегеран отрицал информацию о полном открытии Ормузского пролива и подчеркнул, что контроль над маршрутом и судоходством будет оставаться за Ираном.
Кроме того, Financial Times сообщало, что посредники между Вашингтоном и Тегераном работают над меморандумом о продлении перемирия еще на 60 дней и созданием основы для дальнейших переговоров по иранской ядерной программе.