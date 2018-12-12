Трамп отреагировал на стрельбу в Страсбурге

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)

Трамп в связи со стрельбой во Франции призвал усилить безопасность на границах США

Президент США Дональд Трамп отреагировал на стрельбу во Франции, которая произошла накануне вечером, 11 декабря. Об этом сообщает РБК-Украина.

"Еще одна очень серьезная террористическая атака во Франции. Мы будем укреплять наши границы еще больше. Нэнси и Чак должны дать нам голоса, чтобы получить дополнительную пограничную безопасность", - написал Трамп в Twitter.

Отметим, что под "Нэнси и Чаком" Трамп подразумевает лидеров Демократической партии в палатах конгресса Нэнси Пелоси и Чака Шумера, которые блокируют инициативы президента США по борьбе с незаконными мигрантами.

Напомним, во вторник вечером, 11 декабря, рядом с рождественской ярмаркой во французском Страсбурге неизвестный открыл стрельбу. По официальным данным, три человека погибли, еще 12 ранены.

В связи со стрельбой во Франции усилен контроль на границах, а также рождественских рынках. Полиция задержала пятерых человек, знакомых с нападающим, который открыл стрельбу в Страсбурге. По данным полиции, подозреваемым в стрельбе является 29-летним уроженцем Страсбурга Шериф Шеккатт. Впоследствии пользователи Тwitter опубликовали фото нападающего.