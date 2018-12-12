Полиция задержала пятерых человек из-за стрельбы в Страсбурге

Фото: полиция Франции (flickr/Police Nationale)

Все задержанные - знакомые "страсбургского стрелка"

Во Франции полиция задержала пятерых человек, знакомых с нападающим, который открыл стрельбу в Страсбурге. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France Inter.

Как отметил пресс-секретарь МВД Франции, отметил, что у правоохранителей нет подтверждения того, что нападающий сотрудничал с террористами.

"Пятеро людей, близких к стрелку, задержаны", - сказал он.

Местные СМИ сообщают, что один из задержанных - брат нападающего.

Напомним, правохранители и силы безопасности Франции продолжают масштабную операцию по розыску нападающего, который устроил стрельбу в Страсбурге.

По данным полиции, подозреваемым в стрельбе является 29-летним уроженцем Страсбурга Шериф Шеккатт. Впоследствии пользователи Тwitter опубликовали фото нападающего.

Напомним, во вторник вечером, 11 декабря, рядом с рождественской ярмаркой во французском Страсбурге неизвестный открыл стрельбу. По официальным данным, три человека погибли, еще 12 ранены.

В связи со стрельбой во Франции усилен контроль на границах, а также рождественских рынках.

Известно, что граждан Украины, по предварительным данным, нет среди жертв и пострадавших при стрельбе в Страсбурге.