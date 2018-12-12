Опубликовано фото "страсбургского стрелка"

Фото: Шеккат Шариф (twitter.com/NickWowk)

Снимки стрелка публикуют пользователи соцсетей

Пользователи Тwitter опубликовал фото нападающего, который совершил стрельбу в Страсбурге (Франция). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Progres.

Известно, что нападавшим был 29-летний Шеккат Шариф, который до сих пор остается на свободе. Он ранен, но сумел скрыться на такси при перестрелке с полицией.

Напомним, во вторник вечером, 11 декабря, рядом с рождественской ярмаркой во французском Страсбурге неизвестный открыл стрельбу. По официальным данным, три человека погибли, еще 12 ранены.

В связи со стрельбой во Франции усилен контроль на границах, а также рождественских рынках. На поиски стрелка направили сотни полицейских и жандармов. После стрельбы полиция просила жителей не покидать дома.

Позже постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба сообщил, что граждан Украины, по предварительным данным, нет среди жертв и пострадавших при стрельбе в Страсбурге.