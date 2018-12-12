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Трамп відреагував на стрілянину в Страсбурзі

Новини » Політика    12.12.2018 - 15:00
Трамп відреагував на стрілянину в Страсбурзі
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)

Трамп у зв'язку зі стріляниною у Франції закликав посилити безпеку на кордонах США

Президент США Дональд Трамп відреагував на стрілянину у Франції, яка сталася напередодні ввечері, 11 грудня. Про це повідомляє РБК-Україна.

"Ще одна дуже серйозна терористична атака у Франції. Ми будемо зміцнювати наші кордони ще більше. Ненсі і Чак повинні дати нам голоси, щоб отримати додаткову прикордонну безпеку", - написав Трамп в Twitter.

Зазначимо, що під "Ненсі і Чаком" Трамп передбачає лідерів Демократичної партії в палатах конгресу Ненсі Пелосі і Чака Шумера, які блокують ініціативи президента США по боротьбі з незаконними мігрантами.

Нагадаємо, у вівторок ввечері, 11 грудня, поряд з різдвяною ярмаркою у французькому Страсбурзі невідомий відкрив стрілянину. За офіційними даними, три людини загинули, ще 12 поранені.

У зв'язку зі стріляниною у Франції посилено контроль на кордонах, а також різдвяних ринках. Поліція затримала п'ятьох осіб, знайомих з нападником, який відкрив стрілянину в Страсбурзі. За даними поліції, підозрюваним у стрілянині є 29-річним уродженцем Страсбурга Шериф Шеккатт. Згодом користувачі Тwitter опублікували фото нападника.

 

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Новини України ФранціяДональд ТрампСтрільба
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