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Трамп отреагировал на предложение Джонсона о новой ядерной сделке с Ираном

Новости » В мире    23.09.2019 - 22:21
Трамп отреагировал на предложение Джонсона о новой ядерной сделке с Ираном
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Президент США позитивно воспринял предложение премьер-министра Великобритании

Президент США Дональд Трамп положительно отреагировал на предложение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о заключении новой ядерной сделки с Ираном. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам Трампа, его не удивляет позиция Джонсона, относительно новой сделки с Ираном.

"Он действительно хочет новую сделку, потому что другая сделка должна в скором времени истечь. Я уважаю Бориса и не удивлен, что он первый высказался за это", - заявил Трамп.

Ранее РБК-Украина сообщало, что после атаки на НПЗ в Саудовской Аравии президент США Дональд Трамп объявил о расширении санкций в отношении Ирана. По словам Трампа, в черный список были внесены иранские Центральный банк и Фонд национального развития, а также компанию Etemad Tejarate Pars.

Позже президент Ирана Хасан Рухани назвал новые санкции со стороны США "отчаяниям". По мнению лидера Ирана, тот факт, что под санкции повторно попал Центральный банк, показывает, что максимальное давление Америки провалилось.

Также сообщалось, что по словам Трампа, он не намерен проводить встречу с президентом Ирана Рухани во время Генассамблеи ООН, которая проходит в эти дни в Нью-Йорке.

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