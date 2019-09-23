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Трамп відреагував на пропозицію Джонсона про нову ядерну угоду з Іраном

Новини » В світі    23.09.2019 - 22:21
Трамп відреагував на пропозицію Джонсона про нову ядерну угоду з Іраном
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Президент США позитивно сприйняв пропозицію прем'єр-міністра Великобританії

Президент США Дональд Трамп позитивно відреагував на пропозицію прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона про укладення нової ядерної угоди з Іраном. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами Трампа, його не дивує позиція Джонсона, щодо нової угоди з Іраном.

"Він дійсно хоче нову угоду, тому що інша угода повинна незабаром закінчитися. Я поважаю Бориса і не здивований, що він перший висловився за це", - заявив Трамп.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що після атаки на НПЗ в Саудівській Аравії президент США Дональд Трамп оголосив про розширення санкцій відносно Ірану. За словами Трампа, в "чорний список" були внесені іранські Центральний банк і Фонд національного розвитку, а також компанію Etemad Tejarate Pars.

Пізніше президент Ірану Хасан Рухани назвав нові санкції з боку США "отчаяниям". На думку лідера Ірану, той факт, що під санкції повторно потрапив Центральний банк, показує, що максимальний тиск Америки провалилося.

Також повідомлялося, що за словами Трампа, він не має наміру проводити зустріч з президентом Ірану Рухани під час Генасамблеї ООН, яка проходить в ці дні в Нью-Йорку.

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