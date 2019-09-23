ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Президент Ирана отреагировал на новые санкции со стороны США

Новости » Политика    23.09.2019 - 16:31
Президент Ирана отреагировал на новые санкции со стороны США
Фото: президент Ирана Хасан Рухани (reuters)

Рухани назвал новые санкции от США "отчаянием"

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что новые санкции со стороны США, согласно которым в черный список попал Центральный банк, показывают, что максимальное давление Америки провалилось. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам Рухани, тот факт, что США внесло повторно Центральный банк в санкционный список, свидетельствует о полном отчаянии.

"Американцы санкционируют учреждения, которые уже были в черном списке. Это свидетельствует о полном отчаянии Америки и показывает, что ее "максимальное давление" провалилось", - заявил президент Ирана.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что 20 сентября США ввели новые санкции против Ирана после атаки на нефтеперерабатывающий завод в Саудовской Аравии. Как сообщил президент США Дональд Трамп в черный список попали иранский Центральный банк и Фонд национального развития, а также компанию Etemad Tejarate Pars.

Также сообщалось, что Иран на Генеральной ассамблее ООН представит региональный мирный план по обеспечению безопасности в Персидском заливе. По словам Рухани, также Тегеран планирует представить до конца года план действий, который поможет в сотрудничестве с другими государствами обеспечить безопасность в Персидском и Оманском заливах, а также в Ормузском проливе.

Великобритания обязана прекратить продажу оружия Саудовской Аравии, - МИД Ирана Мадуро согласился на прямые переговоры с Трампом
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиИрансанкции против Ирана
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь