Президент Ирана отреагировал на новые санкции со стороны США

Фото: президент Ирана Хасан Рухани (reuters)

Рухани назвал новые санкции от США "отчаянием"

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что новые санкции со стороны США, согласно которым в черный список попал Центральный банк, показывают, что максимальное давление Америки провалилось. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам Рухани, тот факт, что США внесло повторно Центральный банк в санкционный список, свидетельствует о полном отчаянии.

"Американцы санкционируют учреждения, которые уже были в черном списке. Это свидетельствует о полном отчаянии Америки и показывает, что ее "максимальное давление" провалилось", - заявил президент Ирана.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что 20 сентября США ввели новые санкции против Ирана после атаки на нефтеперерабатывающий завод в Саудовской Аравии. Как сообщил президент США Дональд Трамп в черный список попали иранский Центральный банк и Фонд национального развития, а также компанию Etemad Tejarate Pars.

Также сообщалось, что Иран на Генеральной ассамблее ООН представит региональный мирный план по обеспечению безопасности в Персидском заливе. По словам Рухани, также Тегеран планирует представить до конца года план действий, который поможет в сотрудничестве с другими государствами обеспечить безопасность в Персидском и Оманском заливах, а также в Ормузском проливе.