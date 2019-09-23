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Джонсон призвал заключить новое ядерное соглашение с Ираном

Новости » В мире    23.09.2019 - 21:29
Джонсон призвал заключить новое ядерное соглашение с Ираном
Фото: Борис Джонсон (Dan Kitwood/Getty Images)

Джонсон призвал заключить новую сделку несмотря на разногласия между Тегераном и Вашингтоном

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что пришло время заключить новое ядерное соглашение с Ираном. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам Джонсона, новое соглашение, относительно ядерной программы Ирана, необходимо заключить, несмотря на имеющиеся разногласия между Тегераном и Вашингтоном.

"Какими бы ни были возражения против старого ядерного соглашения с Ираном, пришло время двигаться вперед и заключить новое соглашение", - сообщил Джонсон во время визита в Нью-Йорк на Генассамблею ООН.

Ранее Борис Джонсон заявил, что Великобритания признала Иран ответственным за атаку на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии. По словам Джонсона, Великобритания рассмотрит возможность участия в военных усилиях США, направленных на укрепление обороны саудовского королевства.

Напомним, в середине сентября Франция, Британия, Германия и ЕС призвали Тегеран придерживаться условий соглашения. В заявлении говорится, что Европа обеспокоена действиями Тегерана, которые не соответствуют возложенным на него обязательствам в рамках ядерной сделки.

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