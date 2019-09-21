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США расширили санкции против Ирана после нападения на НПЗ Саудовской Аравии

Новости » Политика    21.09.2019 - 10:36
США расширили санкции против Ирана после нападения на НПЗ Саудовской Аравии
Фото: Дональд Трамп (Oliver Contreras-Pool/Getty Images)

Вашингтон обвиняет Тегеран в причастности к нападению

Соединенные Штаты Америки (США) ввели новые санкции против Ирана после атаки на нефтеперерабатывающий завод в Саудовской Аравии. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп, передает Reuters.

По словам американского президента, Вашингтон внес в санкционный список иранские Центральный банк и Фонд национального развития, а также компанию Etemad Tejarate Pars. Трамп отметил, что уровень новых санкций является "самым высоким, из когда-либо введенных против любой страны".

Кроме того, информацию о введении санкций подтвердили в Казначействе США. Согласно списку, который опубликовало американское ведомство, санкции коснулись Корпуса стражей исламской революции, военного подразделения "Кудс" и вооруженного движения "Хезболла".

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что распорядился расширить санкции против Ирана в связи с атакой на нефтеперерабатывающий завод в саудовской компании Saudi Aramco. Трамп отмечал, что дал соответствующее поручение Министерству финансов.

Как писало РБК-Украина, госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран в причастности к нападению на НПЗ Саудовской Аравии. Помпео подчеркивал, что Вашингтон вместе с союзниками примет меры для обеспечения мировых рынков нефтью.

Добавим,14 сентября в Саудовской Аравии произошел масштабный пожар на одном из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов. Пожар на двух объектах компании Saudi Aramco, произошел в результате атаки дронов. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы - хусити.

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