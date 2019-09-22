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Трамп не намерен встречаться с руководством Ирана в ООН

Новости » Политика    22.09.2019 - 18:45
Трамп не намерен встречаться с руководством Ирана в ООН
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)

Трамп рассказал, что планирует встретится с лидерами примерно 15 зарубежных государств

Президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует встречаться с руководством Ирана на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом американский лидер сообщил журналистам, передает The Hill.

Однако Трамп заявил, что не исключает возможность встречи.

"Ничего никогда нельзя полностью исключать, но у меня нет никаких намерений встречаться с иранским руководством", - заявил Трамп.

По словам лидера США, на полях Генеральной Ассамблеи ООН он встретится с лидерами примерно 15 зарубежных государств, однако «Ирана среди них нет».

Напомним, ранее сообщалось, что Дональд Трамп не исключает встречи с президентом Ирана Хасаном Роухани на полях Генеральной ассамблеи ООН в сентябре. При этом американский лидер тогда отметил, что во встрече заинтересован прежде всего Иран.

Президент США добавил, что Иран обладает огромным потенциалом в сфере экономики, и предположил, что он не захочет потерять его, усиливая напряженность в отношениях между государствами. Он также отметил, что США не нуждаются в посредниках для ведения дел с другими странами, намекая на заявление президента Франции Эммануэля Макрона.

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