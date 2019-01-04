Трамп отреагировал на намерение демократов поднять вопрос о его импичменте

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Демократы рассмотрят вопрос об импичменте американского президента по итогам расследования комиссии спецпрокурора

Президент США Дональд Трамп раскритиковал намерения демократов поднять вопрос о его импичменте. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на его Twitter.

"Каким образом возможно выдвинуть импичмент президенту, который выиграл, может быть, наиболее значительные за все время выборы, не сделал ничего противозаконного (не участвовал в сговоре с Россией, а демократы участвовали), был успешным два года на посту президента и является наиболее популярным среди республиканцев за всю историю партии, имея рейтинг одобрения 93%?", - написал он.

Напомним, претендующая на пост спикера палаты представителей Демократической партии Нэнси Пелоси заявила, что демократы рассмотрят вопрос об импичменте американского президента Дональда Трампа по итогам расследования комиссии спецпрокурора США Роберта Мюллера.

Ранее РБК-Украина писало, что будущий председатель комитета по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса Элайджа Каммингс заявил, что в начале 2019 года экс-юрист Трампа Майкл Коэн может быть вызван в Конгресс для дачи показаний о нарушении закона со стороны президента США.

Напомним, екс-адвоката Трампа осудили до трех лет тюрьмы. В суде Коэн обвинил Трампа в том, что он заставил его идти по пути тьмы" и "покрывать его, когда он проворачивал свои грязные дела".