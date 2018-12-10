Мюллер подтвердил контакты 14 приближенных к Трампу лиц с россиянами, - WP

Фото: Роберт Мюллер (The White House)

Спецпрокурор Мюллер не спешит раскрывать результаты расследования

Расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера уже подтвердило, что по крайней мере 14 человек из близкого окружения Дональда Трампа контактировали с русскими на протяжении избирательной кампании, а также к инаугурации. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The Washington Post.

Кое-кто предлагал помочь кампании и бизнесу Трампу в сфере недвижимости, кое-кто предлагал "грязь" на его противника от демократов. Неоднократно с РФ выдвигалось предложение Трампу провести встречу с Владимиром Путиным.

"В целом, как свидетельствуют открытые записи и интервью, россияне выходили на минимум 14 человек, связанных с Трампом во время кампании", - отмечается в сообщении.

Как отметил по этому поводу экс-посол США в России Майкл Макфол, "это чрезвычайно нетипично. И количество контактов, и их характер - экстраординарные".

Учитывая то, что спецпрокурор Мюллер не спешит раскрывать результаты расследования, до сих пор неизвестно, привел ли хоть один из контактов россиян с окружением Трампа к конкретной координации его кампании с российским правительством, пишет издание. Однако большая часть раскрытых коммуникаций состоялась на фоне "устойчивых усилий российского правительства вмешаться в президентские выборы в США", как об этом сообщил Роберт Мюллер на судебном заседании на прошлой неделе.

Напомним, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что следствию, которое ведет спецпрокурор Роберт Мюллер, не удалось найти доказательств, что он сговорился с Российской Федерацией во время избирательной кампании 2016 года.