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Демократы допустили импичмент Трампа

Новости » Политика    03.01.2019 - 22:09
Демократы допустили импичмент Трампа
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Пелоси отметила, что импичмент - очень сложная тема

Претендующая на пост спикера палаты представителей Демократической партии Нэнси Пелоси заявила, что демократы рассмотрят вопрос об импичменте американского президента Дональда Трампа по итогам расследования комиссии спецпрокурора США Роберта Мюллера. Об этом ообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Пелоси телеканалу NBC.

Пелоси отметила, что импичмент - очень сложная тема.

"Нам не следует отправлять в отставку президента по политической причине. Но не следует и отказываться от импичмента по политической причине", - сказала она.

По ее словам, ситуация может улучшиться, потому что Трампу придется столкнуться с палатой представителей, которую контролируют демократы.

Ранее РБК-Украина писало, что будущий председатель комитета по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса Элайджа Каммингс заявил, что в начале 2019 года экс-юрист Трампа Майкл Коэн может быть вызван в Конгресс для дачи показаний о нарушении закона со стороны президента США. 

Напомним, екс-адвоката Трампа осудили до трех лет тюрьмы. В суде Коэн обвинил Трампа в том, что он заставил его идти по пути тьмы" и "покрывать его, когда он проворачивал свои грязные дела".

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