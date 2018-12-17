Экс-адвоката Трампа могут вызвать в Конгресс для дачи показаний

Фото: Майкл Коэн (gettyimages.com)

Это может произойти в начале 2019 года

Будущий председатель комитета по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса Элайджа Каммингс заявил, что в начале 2019 года экс-юрист Трампа Майкл Коэн может быть вызван в Конгресс для дачи показаний о нарушении закона со стороны президента США. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Каммингс надеется, что в январе 2019 года Коэн появится в Конгрессе и сможет рассказать американскому народу все то, что он говорил спецпрокурору Роберту Мюллеру и другим следователем.

"Я действительно хотел бы видеть его в Конгрессе в январе, чтобы члены Палаты представителей смогли задать ему вопросы. Я думаю, что общественности нужно точно знать, что произошло, и, как я считаю, он может пролить свет на это", - сказал Каммингс.

Также он заявил, что не смотря на все доказательства о возможных правонарушениях со стороны Трампа, сейчас являются преждевременными мысли на тему запуска процедуры импичмента. Камминг считает, что сначала необходимо дать возможность закончить расследование спецпрокурору Мюллеру.

Напомним, екс-адвоката Трампа осудили до трех лет тюрьмы. В суде Коэн обвинил Трампа в том, что он заставил его идти по пути тьмы" и "покрывать его, когда он проворачивал свои грязные дела".