Экс-адвоката Трампа приговорили к трем годам тюрьмы

Фото: Майкл Коэн (gettyimages.com)

Его обвиняют в нарушении правил финансирования избирательной кампании

Суд приговорил бывшего адвоката президента США Дональда Трампа Майкла Коэна к трем годам тюремного заключения за нарушения правил финансирования избирательной кампании. Об этмо сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.

В суде Коэн обвинил Трампа в том, что он заставил его "идти по пути тьмы " и "покрывать его, когда он проворачивал свои грязные дела".

Адвокат ранее заявлял, что принимает на себя всю ответственность за преступления, включая финансовые нарушения и ложные показания Конгрессу США.

Он является первым членом окружения Трампа, который был заключен в тюрьму по запросу специального адвоката о предполагаемом вмешательстве России в выборы 2016 года.

Напомним, если будет доказано, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поручил своему юристу заплатить бывшей модели Playboy за молчание об их отношениях, это может считаться нарушением правил финансирования предвыборной кампании и стать основанием для импичмента.

Летом этого года была обнародована запись, на которой Трамп за два месяца до президентских выборов 2016 года обсуждает со своим бывшим юристом Коэном потенциальный платеж бывшей модели Playboy Карен Макдугал, которая якобы имела связь с президентом США.