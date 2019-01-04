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Трамп відреагував на намір демократів порушити питання про його імпічмент

Новини » Політика    04.01.2019 - 18:12
Трамп відреагував на намір демократів порушити питання про його імпічмент
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Демократи розглянуть питання про імпічмент американського президента за підсумками розслідування комісії спецпрокурора

Президент США Дональд Трамп розкритикував наміри демократів порушити питання про його імпічмент. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на його Twitter.

"Яким чином можливо висунути імпічмент президенту, який виграв, може бути, найбільш значні за весь час вибори, не зробив нічого протизаконного (не брав участь у змові з Росією, а демократи брали участь), був успішним два роки на посаді президента і є найбільш популярним серед республіканців за всю історію партії, маючи рейтинг схвалення 93%?", - написав він

Трамп відреагував на намір демократів порушити питання про його імпічментНагадаємо, що Ненсі Пелосі, яка претендує на посаду спікера палати представників Демократичної партії, заявила, що демократи розглянуть питання про імпічмент американського президента Дональда Трампа за підсумками розслідування комісії спецпрокурора США Роберта Мюллера.

Раніше РБК-Україна писало, що майбутній голова комітету з нагляду та урядової реформи Палати представників Конгресу Елайджа Каммінгс заявив, що на початку 2019 року екс-юрист Трампа Майкл Коен може бути викликаний в Конгрес для дачі показань про порушення закону з боку президента США.

Нагадаємо, екс-адвоката Трампа засудили до трьох років в'язниці. У суді Коен звинуватив Трампа в тому, що він змусив його йти по шляху тьми" і "покривати його, коли він прокручував свої брудні справи".

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