Трамп оголосив про "закриття неба" над Венесуелою

"До всіх авіакомпаній, пілотів, наркоторговців та торговців людьми, будь ласка, вважайте повітряний простір над та навколо Венесуели повністю закритим", - заявив президент США.

"Закриття неба, або "безполітна зона" над певною територією означає заборону будь-яких польотів над нею, включно з військовими літаками та гелікоптерами.

У випадку конфлікту Сполучених Штатів та Венесуели така заява Трампа може означати про підготовку до проведення бойових операцій у небі південноамериканської країни.