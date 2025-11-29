Трамп объявил о "закрытии неба" над Венесуэлой

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о "закрытии" воздушного пространства над Венесуэлой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию президента США в Truth Social.
"Ко всем авиакомпаниям, пилотам, наркоторговцам и торговцам людьми, пожалуйста, считайте воздушное пространство над и вокруг Венесуэлы полностью закрытым", - заявил президент США.
"Закрытие неба, или "бесполетная зона" над определенной территорией означает запрет любых полетов над ней, включая военные самолеты и вертолеты.
В случае конфликта Соединенных Штатов и Венесуэлы такое заявление Трампа может означать о подготовке к проведению боевых операций в небе южноамериканской страны.
Накануне Трамп заявил, что США "очень скоро" начнут принимать меры для остановки подозреваемых венесуэльских наркоторговцев на суше.
При этом, по данным NYT, президент США на прошлой неделе провел телефонный разговор с президентом Венесуэлы, обсуждая возможную встречу.
Перед этим агентство Reuters писало, что администрация Дональда Трампа планирует в ближайшие дни запустить новый этап операций, связанных с Венесуэлой.
Однако, журналистам не удалось установить точное время или масштаб новых операций, а также принял ли Трамп окончательное решение действовать.
Перед тем Трамп приказал развернуть операцию "Южное копье" в западном полушарии (фактически возле Венесуэлы).
С момента возвращения к власти в 2025 году президент США заявлял, что один из его приоритетов - борьба с наркотиками, в том числе с фентанилом. Главным "наркобароном" президент США "назначил" венесуэльского диктатора Николаса Мадуро.