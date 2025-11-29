Трамп объявил о "закрытии неба" над Венесуэлой

"Ко всем авиакомпаниям, пилотам, наркоторговцам и торговцам людьми, пожалуйста, считайте воздушное пространство над и вокруг Венесуэлы полностью закрытым", - заявил президент США.

"Закрытие неба, или "бесполетная зона" над определенной территорией означает запрет любых полетов над ней, включая военные самолеты и вертолеты.

В случае конфликта Соединенных Штатов и Венесуэлы такое заявление Трампа может означать о подготовке к проведению боевых операций в небе южноамериканской страны.