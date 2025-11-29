Трамп і Мадуро говорили про зустріч, поки США посилюють тиск на Каракас, - NYT

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на New York Times .

Видання із посиланням на джерела пише, що Трамп із Мадуро обговорювали по телефону можливу зустріч, хоча найближчим часом її не планують.

За підсумками розмови не було досягнуто згоди про проведення зустрічі лідерів, зазначило одне із джерел видання.

Дзвінок, у якому брав участь державний секретар Марко Рубіо, відбувся на тлі посилення США військового та дипломатичного тиску на Венесуелу.

За кілька днів має набрати чинності рішення Держдепартаменту про визнання "іноземною терористичною організацією" Cartel de los Soles, який пов'язують із Мадуро, зазначає NYT.

У Каракасі у відповідь звинувачують США у "сміхотворній брехні" і заявляють, що такого картелю не існує.