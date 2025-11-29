ua en ru
Трамп і Мадуро говорили про зустріч, поки США посилюють тиск на Каракас, - NYT

США, Субота 29 листопада 2025 00:40
UA EN RU
Трамп і Мадуро говорили про зустріч, поки США посилюють тиск на Каракас, - NYT Фото: президент Венесуели Ніколас Мадуро (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Президент США Дональд Трамп минулого тижня провів телефонну розмову з президентом Венесуели Ніколасом Мадуро, обговорюючи можливу зустріч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на New York Times.

Видання із посиланням на джерела пише, що Трамп із Мадуро обговорювали по телефону можливу зустріч, хоча найближчим часом її не планують.

За підсумками розмови не було досягнуто згоди про проведення зустрічі лідерів, зазначило одне із джерел видання.

Дзвінок, у якому брав участь державний секретар Марко Рубіо, відбувся на тлі посилення США військового та дипломатичного тиску на Венесуелу.

За кілька днів має набрати чинності рішення Держдепартаменту про визнання "іноземною терористичною організацією" Cartel de los Soles, який пов'язують із Мадуро, зазначає NYT.

У Каракасі у відповідь звинувачують США у "сміхотворній брехні" і заявляють, що такого картелю не існує.

США проти Венесуели

Напередодні Трамп заявив, що США "дуже скоро" почнуть вживати заходів для зупинки підозрюваних венесуельських наркоторговців на суші.

Перед цим агентство Reuters писало, що адміністрація Дональда Трампа планує найближчими днями запустити новий етап операцій, пов'язаних із Венесуелою.

Проте, журналістам не вдалося встановити точний час або масштаб нових операцій, а також чи ухвалив Трамп остаточне рішення діяти.

Перед тим Трамп наказав розгорнути операцію "Південний спис" у західній півкулі (фактично біля Венесуели).

З моменту повернення до влади у 2025 році президент США Трамп заявляв, що один з його пріоритетів - боротьба з наркотиками, в тому числі з фентанілом. Головним "наркобароном" президент США "призначив" венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро.

