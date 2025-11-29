Трамп оголосив про "закриття неба" над Венесуелою
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив про "закриття" повітряного простору над Венесуелою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію президента США у Truth Social.
"До всіх авіакомпаній, пілотів, наркоторговців та торговців людьми, будь ласка, вважайте повітряний простір над та навколо Венесуели повністю закритим", - заявив президент США.
"Закриття неба, або "безполітна зона" над певною територією означає заборону будь-яких польотів над нею, включно з військовими літаками та гелікоптерами.
У випадку конфлікту Сполучених Штатів та Венесуели така заява Трампа може означати про підготовку до проведення бойових операцій у небі південноамериканської країни.
Конфлікт США та Венесуели
Напередодні Трамп заявив, що США "дуже скоро" почнуть вживати заходів для зупинки підозрюваних венесуельських наркоторговців на суші.
При цьому, за даними NYT, президент США минулого тижня провів телефонну розмову з президентом Венесуели, обговорюючи можливу зустріч.
Перед цим агентство Reuters писало, що адміністрація Дональда Трампа планує найближчими днями запустити новий етап операцій, пов'язаних із Венесуелою.
Проте, журналістам не вдалося встановити точний час або масштаб нових операцій, а також чи ухвалив Трамп остаточне рішення діяти.
Перед тим Трамп наказав розгорнути операцію "Південний спис" у західній півкулі (фактично біля Венесуели).
З моменту повернення до влади у 2025 році президент США заявляв, що один з його пріоритетів – боротьба з наркотиками, в тому числі з фентанілом. Головним "наркобароном" президент США "призначив" венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро.