Трамп обурився статтею NYT про його старіння та розкритикував журналістів

США, Четвер 27 листопада 2025 13:05
UA EN RU
Трамп обурився статтею NYT про його старіння та розкритикував журналістів Фото: Президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Президент США Дональд Трамп різко висловився на адресу видання The New York Times після публікації матеріалу, в якому журналісти натякнули на можливе зниження його робочої активності.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Дональд Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social.

У своєму новому дописі Дональд Трамп назвав видання NYT "ворогом народу", а співаторку матеріалу Кеті Роджерс - "третьосортним репортером". Президент США звинуватив журналістів у перекручуванні фактів та навмисному створенні його негативного образу.

Дональда Трампа так розлютила публікація від 25 листопада, в якій журналісти аналізували ознаки старіння та можливе зниження робочої активності 47-го президента США.

У статті NYT йшлося, що Дональд Трамп все частіше стикається з ознаками старіння, адже він скорочує робочий день, зменшує кількість публічних виступів і переважно проводить важливі зустрічі у часовому проміжку з полудня до 17:00. Крім того, журналісти натякнули про можливі проблеми зі здоров’ям, які нібито турбують команду президента.

У відповідь Дональд Трамп заявив, що він "ніколи ще не працював так наполегливо, як зараз".

"Радикальні ліві з New York Times, яка скоро закриється, написали статтю, де стверджують, що я нібито втрачаю енергію. Вони знають, що це неправда - як і більшість їхніх матеріалів про мене", - заявив Трамп, додавши, що його фізичні та когнітивні показники "ідеальні".

Зазначимо, що даний інцидент став черговим загостренням довготриваючого конфлікту між Трампом і NYT, який почався ще під час його першої каденції та регулярно спалахує після критичних публікацій про президента.

Що відомо про стан здоров’я Трампа

Нагадаємо, що 47-й президент США Дональд Трамп, якого було переобрано на цю посаду вдруге у віці 78 років, є найстарішою людиною, яка виграла президентські перегони.

У квітні 2025 року президент США Дональд Трамп пройшов щорічний медогляд і лікарі оцінили його стан здоров'я як цілком задовільний. За словами лікарів, фізичний стан та когнітивні показники Трампа не викликали серйозних медичних зауважень.

Однак пізніше виявилося, що у глави Білого дому виявили хронічну венозну недостатність.

А в жовтні 2025 року Дональд Трамп пройшов ще одне планове обстеження в Національному військово-медичному центрі імені Волтера Ріда.

