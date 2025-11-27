ua en ru
Трамп возмутился статьей NYT о его старении и раскритиковал журналистов

США, Четверг 27 ноября 2025 13:05
Трамп возмутился статьей NYT о его старении и раскритиковал журналистов Фото: Президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Президент США Дональд Трамп резко высказался в адрес издания The New York Times после публикации материала, в котором журналисты намекнули на возможное снижение его рабочей активности.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social.

В своей новой заметке Дональд Трамп назвал издание NYT "врагом народа", а соавтора материала Кэти Роджерс - "третьесортным репортером". Президент США обвинил журналистов в искажении фактов и намеренном создании его негативного образа.

Дональда Трампа так разозлила публикация от 25 ноября, в которой журналисты анализировали признаки старения и возможное снижение рабочей активности 47-го президента США.

В статье NYT говорилось, что Дональд Трамп все чаще сталкивается с признаками старения, ведь он сокращает рабочий день, уменьшает количество публичных выступлений и преимущественно проводит важные встречи во временном промежутке с полудня до 17:00. Кроме того, журналисты намекнули о возможных проблемах со здоровьем, которые якобы беспокоят команду президента.

В ответ Дональд Трамп заявил, что он "никогда еще не работал так упорно, как сейчас".

"Радикальные левые из New York Times, которая скоро закроется, написали статью, где утверждают, что я якобы теряю энергию. Они знают, что это неправда - как и большинство их материалов обо мне", - заявил Трамп, добавив, что его физические и когнитивные показатели "идеальны".

Отметим, что данный инцидент стал очередным обострением долговременного конфликта между Трампом и NYT, который начался еще во время его первой каденции и регулярно вспыхивает после критических публикаций о президенте.

Что известно о состоянии здоровья Трампа

Напомним, что 47-й президент США Дональд Трамп, который был переизбран на эту должность во второй раз в возрасте 78 лет, является самым старым человеком, который выиграл президентскую гонку.

В апреле 2025 года президент США Дональд Трамп прошел ежегодный медосмотр и врачи оценили его состояние здоровья как вполне удовлетворительное. По словам врачей, физическое состояние и когнитивные показатели Трампа не вызывали серьезных медицинских замечаний.

Однако позже оказалось, что у главы Белого дома обнаружили хроническую венозную недостаточность.

А в октябре 2025 года Дональд Трамп прошел еще одно плановое обследование в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида.

