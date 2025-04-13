Чи здатен Трамп бути лідером США: президентський лікар дав відповідь
Президент США Дональд Трамп пройшов щорічний медогляд. Лікарі оцінили його стан здоров'я та розповіли, чи здатен він бути американським лідером.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву кореспондента Bloomberg Джош Вінгроува в X.
Президентський лікар Капіт Шон П. Барбабелла повідомив, що 11 квітня 2025 року президент Дональд Трамп пройшов щорічний медичний огляд у Національному військово-медичному центрі Волтера Ріда.
"Я провів і контролював комплексне обстеження, яке включало діагностичне та лабораторне тестування, а також консультації з чотирнадцятьма спеціалізованими консультантами, все відповідно до рекомендацій Цільової групи профілактичних послуг США (USPSTF)", - зазначив лікар.
Барбабелла зазначив, що президент дав згоду на оприлюднення результатів медичного огляду.
В медичній довідці детально описані життєві показники Трампа, такі як: вік, зріст, вага, температура, пульс та тиск в стані спокою. Також описано результати фізичного обстеження та проведеної діагностики.
Згідно з проведеним оглядом президентський лікар виніс вердикт стосовно стау здоров'я Трампа. За даними Барбабелла, президент Трамп залишається у відмінному стані здоров’я, демонструючи міцне серцево-судинне, легеневе, неврологічне та загальне фізичне здоров’я.
Лікар зазначив, що дні президента включають участь у багатьох зустрічах, публічні виступи, спілкування з пресою та часті перемоги в змаганнях з гольфу, і цей його активний спосіб життя значною мірою сприяє його добробуту.
"Президент Трамп демонструє чудове когнітивне та фізичне здоров’я і повністю придатний для виконання обов’язків Головнокомандувача та Глави держави", - написав Барбабелла.
Чим хворіє Трамп
За даними медичної картки президента США стало відомо, що Трамп має:
- добре контрольовану гіперхолестеринемію,
- сезонну алергію,
- перенесений COVID-19,
- розацеа,
- актинічний кератоз,
- доброякісні невуси,
- дивертикульоз,
- поліп товстої кишки.
Лікар також повідомив, що упродовж життя Трамп відмовлявся від вживання тютюну та алкоголю.
Нагадаємо, що раніше РБК-Україна писало, чи Трамп користувався популярним препаратом для схуднення "Оземпік".
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