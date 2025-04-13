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Чи здатен Трамп бути лідером США: президентський лікар дав відповідь

США, Неділя 13 квітня 2025 18:00
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Чи здатен Трамп бути лідером США: президентський лікар дав відповідь Фото: американський президент Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Президент США Дональд Трамп пройшов щорічний медогляд. Лікарі оцінили його стан здоров'я та розповіли, чи здатен він бути американським лідером.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву кореспондента Bloomberg Джош Вінгроува в X.

Президентський лікар Капіт Шон П. Барбабелла повідомив, що 11 квітня 2025 року президент Дональд Трамп пройшов щорічний медичний огляд у Національному військово-медичному центрі Волтера Ріда.

"Я провів і контролював комплексне обстеження, яке включало діагностичне та лабораторне тестування, а також консультації з чотирнадцятьма спеціалізованими консультантами, все відповідно до рекомендацій Цільової групи профілактичних послуг США (USPSTF)", - зазначив лікар.

Барбабелла зазначив, що президент дав згоду на оприлюднення результатів медичного огляду.

В медичній довідці детально описані життєві показники Трампа, такі як: вік, зріст, вага, температура, пульс та тиск в стані спокою. Також описано результати фізичного обстеження та проведеної діагностики.

Згідно з проведеним оглядом президентський лікар виніс вердикт стосовно стау здоров'я Трампа. За даними Барбабелла, президент Трамп залишається у відмінному стані здоров’я, демонструючи міцне серцево-судинне, легеневе, неврологічне та загальне фізичне здоров’я.

Лікар зазначив, що дні президента включають участь у багатьох зустрічах, публічні виступи, спілкування з пресою та часті перемоги в змаганнях з гольфу, і цей його активний спосіб життя значною мірою сприяє його добробуту.

"Президент Трамп демонструє чудове когнітивне та фізичне здоров’я і повністю придатний для виконання обов’язків Головнокомандувача та Глави держави", - написав Барбабелла.

Чим хворіє Трамп

За даними медичної картки президента США стало відомо, що Трамп має:

  • добре контрольовану гіперхолестеринемію,
  • сезонну алергію,
  • перенесений COVID-19,
  • розацеа,
  • актинічний кератоз,
  • доброякісні невуси,
  • дивертикульоз,
  • поліп товстої кишки.

Лікар також повідомив, що упродовж життя Трамп відмовлявся від вживання тютюну та алкоголю.

Нагадаємо, що раніше РБК-Україна писало, чи Трамп користувався популярним препаратом для схуднення "Оземпік".

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