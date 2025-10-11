Трамп пройшов медичне обстеження: лікарі розповіли про стан його серця

Стан здоров'я президента США Дональда Трампа - "винятковий", його кардіологічний вік на 14 років молодший за хронологічний.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Лікар сказав, що він оцінив кардіологічний вік Трампа, який був приблизно на 14 років молодшим за його хронологічний вік.

"Президент Дональд Трамп залишається у винятковому стані здоров’я, демонструючи відмінні показники серцево-судинної, легеневої, неврологічної та фізичної діяльності", – написав лікар Капіт Шон П. Барбабелла в односторінковій службовій записці, опублікованій Білим домом.

Зазначається, що Трамп пройшов планове обстеження в Національному військово-медичному центрі імені Волтера Ріда, яке, за словами лікаря, є "частиною його постійного плану підтримки здоров'я".

Трамп вже проходив медогляд

Нагадаємо, у квітні президент США Дональд Трамп пройшов щорічний медогляд. Лікарі оцінили його стан здоров'я та розповіли, чи здатен він бути американським лідером.

Пізніше виявилося, що у глави Білого дому виявили хронічну венозну недостатність.