ua en ru
Сб, 11 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Трамп пройшов медичне обстеження: лікарі розповіли про стан його серця

США, Субота 11 жовтня 2025 14:21
UA EN RU
Трамп пройшов медичне обстеження: лікарі розповіли про стан його серця Фото: президент США Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Оксана Тесленко

Стан здоров'я президента США Дональда Трампа - "винятковий", його кардіологічний вік на 14 років молодший за хронологічний.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

"Винятковий стан здоров’я" Трампа

Зазначається, що Трамп пройшов планове обстеження в Національному військово-медичному центрі імені Волтера Ріда, яке, за словами лікаря, є "частиною його постійного плану підтримки здоров'я".

"Президент Дональд Трамп залишається у винятковому стані здоров’я, демонструючи відмінні показники серцево-судинної, легеневої, неврологічної та фізичної діяльності", – написав лікар Капіт Шон П. Барбабелла в односторінковій службовій записці, опублікованій Білим домом.

Лікар сказав, що він оцінив кардіологічний вік Трампа, який був приблизно на 14 років молодшим за його хронологічний вік.

Трамп вже проходив медогляд

Нагадаємо, у квітні президент США Дональд Трамп пройшов щорічний медогляд. Лікарі оцінили його стан здоров'я та розповіли, чи здатен він бути американським лідером.

Згідно з проведеним оглядом президентський лікар Капіт Шон П. Барбабелла виніс вердикт стосовно стану здоров'я Трампа. За даними Барбабелла, президент Трамп залишається у відмінному стані здоров’я, демонструючи міцне серцево-судинне, легеневе, неврологічне та загальне фізичне здоров’я.

Пізніше виявилося, що у глави Білого дому виявили хронічну венозну недостатність.

Увага: Цей матеріал має виключно загальноосвітній характер і не є медичною консультацією. Інформація призначена для ознайомлення з можливими симптомами, причинами та методами виявлення захворювань, але не повинна використовуватись для самодіагностики або самолікування. РБК-Україна не несе відповідальності за діагнози, поставлені на основі матеріалів сайту. У разі проблем зі здоров’ям обов’язково зверніться до кваліфікованого лікаря.

Читайте РБК-Україна в Google News
Білий дім Дональд Трамп Здоров'я
Новини
Солдати з КНДР не допомагають військовим РФ у Сумській області, але їх краще годують, - ISW
Солдати з КНДР не допомагають військовим РФ у Сумській області, але їх краще годують, - ISW
Аналітика
"Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна "Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить