У Трампа виявили проблеми з венами

Президент США Дональд Трамп пройшов медичне обстеження через "незначне набрякання" ніг і синці на одній з рук. У глави Білого дому виявили хронічну венозну недостатність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill .

Як повідомила речниця Білого дому Керолайн Левітт, Трамп пройшов ультразвукове обстеження та "комплексне обстеження", яке включало діагностичне дослідження судин. Воно підтвердило, що Трамп страждає на хронічну венозну недостатність.

Це захворювання виникає, коли вени ніг людини не можуть нормально перекачувати кров до серця, що призводить до її застою, і є поширеним серед людей старше 70 років.

У Білому домі наголосили, що ознак тромбозу глибоких вен або артеріальних захворювань, які можуть супроводжуватися закупоркою, не було виявлено.

На нещодавніх фотографіях також було видно синці на тильній стороні руки президента. Його лікар заявив, що ці сліди "відповідають незначним пошкодженням м'яких тканин від частих рукостискань".