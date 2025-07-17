У Трампа виявили проблеми з венами
Президент США Дональд Трамп пройшов медичне обстеження через "незначне набрякання" ніг і синці на одній з рук. У глави Білого дому виявили хронічну венозну недостатність.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.
Як повідомила речниця Білого дому Керолайн Левітт, Трамп пройшов ультразвукове обстеження та "комплексне обстеження", яке включало діагностичне дослідження судин. Воно підтвердило, що Трамп страждає на хронічну венозну недостатність.
Це захворювання виникає, коли вени ніг людини не можуть нормально перекачувати кров до серця, що призводить до її застою, і є поширеним серед людей старше 70 років.
У Білому домі наголосили, що ознак тромбозу глибоких вен або артеріальних захворювань, які можуть супроводжуватися закупоркою, не було виявлено.
На нещодавніх фотографіях також було видно синці на тильній стороні руки президента. Його лікар заявив, що ці сліди "відповідають незначним пошкодженням м'яких тканин від частих рукостискань".
Трамп вже проходив медогляд: що тоді виявили лікарі
Нагадаємо, у квітні президент США Дональд Трамп пройшов щорічний медогляд. Лікарі оцінили його стан здоров'я та розповіли, чи здатен він бути американським лідером.
Згідно з проведеним оглядом президентський лікар Капіт Шон П. Барбабелла виніс вердикт стосовно стау здоров'я Трампа. За даними Барбабелла, президент Трамп залишається у відмінному стані здоров’я, демонструючи міцне серцево-судинне, легеневе, неврологічне та загальне фізичне здоров’я.
Лікар зазначив, що дні президента включають участь у багатьох зустрічах, публічні виступи, спілкування з пресою та часті перемоги в змаганнях з гольфу, і цей його активний спосіб життя значною мірою сприяє його добробуту.
За даними медичної картки президента США стало відомо, що Трамп має:
- добре контрольовану гіперхолестеринемію,
- сезонну алергію,
- перенесений COVID-19,
- розацеа,
- актинічний кератоз,
- доброякісні невуси,
- дивертикульоз,
- поліп товстої кишки.
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