Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Трамп обіцяє дуже серйозні наслідки для РФ, якщо Путін не зустрінеться із Зеленським

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Росія зіткнеться із серйозними наслідками, якщо російський диктатор Володимир Путін не погодиться на зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент США Дональд Трамп заявив під час спільної пресконференції з президентом Південної Кореї Лі Чже Меном.

"Можуть бути дуже серйозні наслідки. Але подивимося, що станеться. Наслідки можуть бути дуже серйозними, тому що це (війна в Україні - ред.) те, що повинно закінчитися", - сказав Трамп.

Водночас те, якими можуть бути ці наслідки, американський президент не уточнив.

Зустріч Зеленського та Путіна

Нагадаємо, після саміту у Вашингтоні президент США Дональд Трамп запропонував, щоб президент України Володимир Зеленський і російський диктатор Володимир Путін провели двосторонню зустріч.

Зеленський заявив, що зустріч із Путіним має відбутися лише на нейтральній території в Європі - наприклад, в Австрії чи Швейцарії. Також він не виключає можливості провести переговори в Туреччині.

Водночас в МЗС Росії повідомили, що Путін нібито готовий до зустрічі з українським президентом "тільки якщо всі питання, які вимагають обговорення на найвищому рівні, будуть добре опрацьовані".

Також у Росії заявили, що Україна та Росія поки не наблизилися до проведення саміту на найвищому рівні. Зустріч Зеленського та Путіна можлива лише тоді, коли сторони узгодять порядок денний.

Тим часом український президент впевнений, що росіяни роблять усе, щоб зустріч не відбулася.

А Трамп наголосив, що "знатиме що робити", якщо Путін не зустрінеться із Зеленським.

